Un reciente estudio del Centro de Vuelo Espacial Goddard de NASA advirtió que la actividad humana no solo está alterando el clima del planeta, sino también la ralentización de la Tierra. El geofísico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Surendra Adhikari, explicó que “el derretimiento acelerado de las capas de hielo no solo eleva el nivel del mar, sino que también altera la rotación terrestre, aunque sea en escalas muy pequeñas”.

La investigación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) analiza datos recolectados durante décadas a través de satélites, relojes atómicos y sistemas de mediación geofísica. El hallazgo refuerza la idea de que la Tierra ha entrado en una nueva era geológica, donde la influencia de la humanidad se extiende a todos los niveles del sistema terrestre.

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La redistribución se produce cuando los casquetes polares y los glaciares se derriten más de lo que crecen por las nevadas y cuando los acuíferos pierden más agua subterránea de la que reponen las precipitaciones. Estos cambios de masa provocan que el planeta oscile al girar y que su eje se desplace, un fenómeno conocido como “movimiento polar”.

Estos fenómenos provocan que la rotación de la Tierra se ralentice, lo que se manifiesta en el alargamiento de la duración del día. Ambos fenómenos se han registrado desde 1900.

Para su estudio, los investigadores de la agencia espacial estadounidense implementaron algoritmos de aprendizaje automático para analizar el registro de 120 años. Descubrieron que el 90 % de las fluctuaciones recurrentes entre 1900 y 2018 podrían explicarse por cambios en las aguas subterráneas, los casquetes polares, los glaciares y el nivel del mar. El resto se debía principalmente a la dinámica interna de la Tierra, como la oscilación causada por la inclinación del núcleo interno con respecto al resto del planeta.

Benjamín Hamlington, miembro del equipo científico de Topografía de la Superficie Oceánica de la NASA, explicó: “La precisión de los instrumentos actuales nos permite entender con mayor claridad cómo procesos aparentemente desconectados terminan influyendo en la dinámica global del planeta”.

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Además de los procesos naturales exacerbados por el cambio climático, el estudio pone el foco en el impacto de grandes obras de infraestructura como la presa de las Tres Gargantas. Represas gigantescas, como las construidas en distintas partes del mundo, almacenan volúmenes colosales de agua que modifican la distribución de masa en la superficie terrestre. Este tipo de intervenciones, consideradas verdaderas hazañas de la ingeniería moderna, también tienen consecuencias a escala global.

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“Cada intervención humana a gran escala deja una huella física en el planeta”, sostuvo Surendra Adhikari. “Cuando acumulamos enormes cantidades de agua en embalses o extraemos recursos del subsuelo, estamos modificando el balance de masas, y eso tiene efectos medibles en la rotación”, afirmó el geofísico de la NASA.

PM/ff