El CERN descubre una nueva partícula y vuelve a correr el límite de lo que sabe sobre la materia

El CERN volvió a sacudir a la física de partículas con un nuevo hallazgo en el Gran Colisionador de Hadrones. Un equipo internacional confirmó la detección de una partícula bautizada Xi-cc-plus, una estructura extremadamente inestable que hasta ahora había sido muy difícil de rastrear. El descubrimiento marca el primer gran resultado obtenido con la versión mejorada del detector LHCb.

El trabajo fue presentado por el CERN y difundido por el portal científico Robotitus. Según explicaron los investigadores, la nueva partícula pertenece a la misma familia del protón, aunque tiene una composición mucho más pesada y rara. Esa diferencia es precisamente la que la vuelve tan valiosa para estudiar cómo se organizan las piezas más elementales de la materia.

La Xi-cc-plus puede pensarse como una pariente exótica del protón. Ambas partículas están construidas a partir de tres quarks, que son unidades fundamentales de la materia, pero en este caso dos de esos componentes son versiones mucho más pesadas. Esa combinación hace que la partícula tenga una masa cercana a cuatro veces la del protón.

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Esa rareza no queda reducida a una curiosidad. Para la física, las distintas formas en que se combinan los quarks permiten entender mejor las fuerzas que mantienen unida la materia. El problema es que muchas de esas partículas duran apenas instantes ínfimos antes de desintegrarse, lo que las vuelve especialmente difíciles de detectar con claridad.

Cómo logró encontrarla el colisionador

En el CERN no observan estas partículas como si fueran objetos visibles. Los científicos las reconstruyen a partir de las señales que dejan cuando se desarman en partículas más pequeñas. En este caso, la Xi-cc-plus fue identificada gracias a la huella que dejó al desintegrarse en tres partículas más ligeras durante choques de protones registrados en 2024.

Ese dato es central porque 2024 fue el primer año en que el experimento LHCb funcionó a plena capacidad después de una gran actualización técnica terminada en 2023. La nueva detección se convirtió así en una prueba concreta de que esa modernización ya empezó a dar resultados de alto impacto científico.

La actualización del detector permitió seguir con mucha más precisión las trayectorias que dejan las partículas producidas en las colisiones. Ese seguimiento fino es clave para distinguir señales reales del enorme ruido que genera un experimento de esta escala. Sin ese salto de precisión, la Xi-cc-plus probablemente habría seguido perdida entre millones de eventos irrelevantes.

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Según explicaron los investigadores, la señal detectada rondó los 915 eventos, una cantidad suficiente para confirmar que no se trataba de una ilusión estadística. La mejora tecnológica, por lo tanto, aceleró la búsqueda y además le dio al equipo la robustez necesaria para sostener el hallazgo con solidez.

Un debate de más de veinte años

El descubrimiento también tiene valor porque ayuda a cerrar una discusión que llevaba décadas abierta. En el pasado hubo anuncios sobre una partícula de este tipo, pero nunca alcanzaron el nivel de confirmación necesario para convencer a la comunidad científica. Esta nueva medición no coincide con aquella vieja supuesta detección, pero sí encaja con las previsiones teóricas y con otra partícula emparentada hallada en 2017.

Esa partícula relacionada, la Xi-cc-plus-plus, ya había dado una pista importante sobre cómo podían comportarse estas estructuras. La nueva Xi-cc-plus comparte buena parte de esa lógica, aunque vive todavía menos tiempo antes de desintegrarse. Esa fue una de las razones principales por las que detectarla resultó mucho más complejo.

Encontrar una partícula así no cambia la vida cotidiana de manera inmediata, pero sí afina el mapa con el que la ciencia intenta entender cómo está armada la materia. Cada pieza nueva permite poner a prueba modelos, ajustar cálculos y observar mejor el funcionamiento de las fuerzas que sostienen la estructura del universo en su escala más elemental.

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También deja otra señal de fondo: el Gran Colisionador de Hadrones sigue produciendo descubrimientos relevantes más de una década después del bosón de Higgs. Lejos de agotarse, la máquina más poderosa construida para estudiar la materia todavía tiene margen para abrir nuevas preguntas y encontrar partículas que hasta ahora solo existían en la teoría o en indicios muy débiles.

Lo que viene después

En el CERN ya proyectan nuevas mejoras para LHCb y esperan reunir todavía más datos en los próximos años. El objetivo es seguir empujando el límite de detección hacia partículas aún más raras, más inestables y más difíciles de reconstruir. Cada salto técnico, en ese sentido, ensancha también el territorio de lo que la física puede observar.

La aparición de la Xi-cc-plus deja abierto un campo de trabajo más amplio. Confirma que la versión modernizada del detector funciona, fortalece el programa científico del colisionador y vuelve a mostrar que, incluso en un campo estudiado durante décadas, todavía quedan piezas ocultas esperando ser encontradas.

DCQ