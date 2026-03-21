Descubren una reacción química inédita que podría cambiar el diseño de materiales y fármacos

Científicos identificaron una reacción química no registrada hasta ahora, un hallazgo poco frecuente en un campo donde la mayoría de los avances suele apoyarse en mejorar mecanismos ya conocidos. El descubrimiento podría tener impacto en el desarrollo de materiales avanzados, plásticos reutilizables y compuestos con aplicaciones farmacológicas, al abrir una nueva forma de reorganizar moléculas en condiciones mucho más simples que las habituales.

El trabajo fue liderado por la Universidad Flinders, en Australia, publicado en la revista Nature Chemistry y difundido por el portal científico Robotitus. Según los investigadores, la reacción observada permite que ciertos compuestos intercambien fragmentos químicos de manera espontánea, a temperatura ambiente y sin necesidad de calor, luz o catalizadores, una combinación poco frecuente y con potencial práctico en varias áreas.

El estudio describe una reacción de metátesis de trisulfuros. En términos generales, consiste en un intercambio rápido y reversible entre moléculas que contienen cadenas de tres átomos de azufre. Lo novedoso no es solo el mecanismo en sí, sino la forma en que ocurre: sin aporte extra de energía y en tiempos muy cortos.

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Hasta ahora, este tipo de enlaces había sido mucho menos explorado que otros parecidos, y su reorganización resultaba difícil de controlar. Los antecedentes mostraban que para forzar intercambios de este tipo hacían falta temperaturas elevadas y procesos mucho más lentos, lo que limitaba su utilidad práctica.

Por qué el hallazgo puede ser importante

La reacción fue detectada mientras el equipo estudiaba polímeros con azufre y observó que ciertas moléculas comenzaban a reorganizarse por sí solas al ser disueltas en determinados solventes. Ese comportamiento, inesperado en esas condiciones, fue lo que terminó revelando un mecanismo nuevo.

Para los investigadores, la importancia del hallazgo está en que combina velocidad, reversibilidad y selectividad, tres rasgos muy buscados en química aplicada. Esa combinación podría facilitar el diseño de moléculas más flexibles, materiales que puedan desmontarse y reciclarse con mayor facilidad, o compuestos útiles para intervenir sobre sustancias complejas.

El equipo ya ensayó algunas pruebas para mostrar que no se trata solo de una rareza de laboratorio. Una de ellas fue la modificación selectiva de la calicheamicina, un compuesto conocido por su actividad antitumoral. Esa experiencia sugiere que la reacción podría tener proyección en el campo farmacológico.

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También fue utilizada para crear un plástico nuevo cuyas cadenas están unidas por este tipo de enlaces. El material puede moldearse, usarse y después desmontarse para su reciclado, una propiedad que hoy resulta especialmente valiosa en el desarrollo de materiales más reutilizables y menos rígidos.

Un hallazgo que abre más preguntas que respuestas

Los propios autores plantean que este descubrimiento podría ser apenas el inicio de una línea de trabajo mucho más amplia. En química, cuando aparece una reacción nueva que además funciona en condiciones suaves, el impacto suele ir más allá de la primera publicación y abrir caminos inesperados.

Por eso el hallazgo no solo importa por su novedad, sino por lo que puede habilitar. En un campo donde muchas transformaciones siguen dependiendo de procesos costosos o exigentes, encontrar una vía más simple para reorganizar moléculas puede terminar teniendo consecuencias mucho más grandes que las que hoy se alcanzan a ver.

DCQ