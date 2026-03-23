Una empresa espacial privada intentará aterrizar sobre el asteroide Apophis cuando pase a 32 mil kilómetros de la Tierra

La empresa aeroespacial del sector privado, ExLabs, anunció un ambicioso plan a través del que intentará un aterrizaje controlado sobre el asteroide Apophis, cuando se encuentre a tan sólo 32.000 kilómetros del planeta Tierra. La ingeniería en jefe de la misión proyectada por la firma norteamericana, Sarah Patel, destacó: “Estamos desarrollando sistemas de navegación autónoma extremadamente precisos, capaces de adaptarse en tiempo real a los cambios en la trayectoria del asteroide”.

El bólido fue clasificado como “potencialmente peligroso” y se llegó a calcular que tendría un 2% de probabilidades de impactar contra nuestro planeta.

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El 13 de abril del 2029 el asteroide Apophis pasará exactamente a sólo 31,600 kilómetros de altura, más cerca que los satélites geoestacionarios que giran a 36 mil kilómetros. Es un objeto cercano a la Tierra (NEO), con un diámetro estimado de unos 335 metros.

Asteroide Apophis

Este acercamiento inédito es considerado por los científicos como una ‘oportunidad única’ para la ciencia planetaria. En relación con ello, el CEO de la compañía ExLabs, John Quinn, sostuvo que “el paso de Apophis es una oportunidad científica única en siglos” y precisó: “Nuestro objetivo no es solo aterrizar, sino registrar cómo se modifica la estructura del asteroide bajo la influencia de la gravedad terrestre”.

La misión, descrita como el "primer viaje compartido comercial al espacio profundo del mundo", cuenta con el apoyo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Los expertos han descripto el sobrevuelo como un acontecimiento único en la vida, que ofrece una oportunidad sin precedentes para estudiar un asteroide de cerca.

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Apophis denominado como el "dios del caos" rozará la Tierra en 2029

El asteroide Apophis, cuyo nombre proviene de una deidad del antiguo Egipto asociada al caos, fue descubierto en 2004 y rápidamente generó preocupación en la comunidad científica debido a la posibilidad inicial de impacto con la Tierra. Sin embargo, observaciones posteriores realizadas por organismos como la NASA descartaron cualquier riesgo de colisión al menos durante el próximo siglo.

asteroide Apophis

“El acercamiento de 2029 nos permitirá validar modelos que hasta ahora solo existían en simulaciones”, agregó Quinn.

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El asteroide Apophis es denominado por la NASA y las autoridades de la Agencia Espacial Europea como el “dios del caos”, debido a que su nombre refiere al dios serpentino de la oscuridad, que en la mitología egipcia (Apofis o Apep) representaba a las fuerzas maléficas. Su tamaño (335 metros de diámetro y 100 de largo) podría afectar la forma en la que hoy conocemos la vida en el mundo.