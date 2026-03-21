Detectan una red oculta de galaxias y gas tenue que cambia la imagen del universo primitivo

Astrónomos lograron reconstruir el mapa tridimensional más detallado hasta ahora de una luz antiquísima del universo temprano y, con ese trabajo, dejaron al descubierto una vasta red de galaxias débiles y nubes de gas que hasta ahora resultaban casi invisibles. El avance permite observar con otra profundidad una etapa en la que el cosmos todavía estaba en plena transformación, entre 9.000 y 11.000 millones de años atrás.

El estudio fue publicado en The Astrophysical Journal y fue difundido por el portal científico Robotitus. La investigación se concentró en la señal conocida como Lyman alfa, una luz emitida por átomos de hidrógeno excitados por la energía de estrellas cercanas. Esa señal ya era utilizada para detectar galaxias lejanas con fuerte formación estelar, pero dejaba fuera de foco a una enorme cantidad de estructuras débiles.

Una luz antigua para mirar un universo en formación

La señal de Lyman alfa funciona como una pista clave para rastrear regiones donde el gas y las galaxias todavía estaban organizándose en el universo primitivo. El problema es que, con los métodos clásicos, los astrónomos suelen identificar solo las fuentes más brillantes, mientras que una parte mucho más tenue del paisaje cósmico queda perdida en el fondo.

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Eso incluye tanto galaxias poco luminosas como grandes nubes de gas difuso que también emiten esa misma luz, aunque con una intensidad demasiado baja para sobresalir en búsquedas convencionales. El resultado es una imagen parcial: sirve para ver algunos protagonistas de esa etapa, pero deja en sombras buena parte del escenario.

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La novedad del trabajo fue la técnica elegida para mirar el cielo. En vez de intentar localizar galaxias una por una, los investigadores midieron el brillo total de la señal de Lyman alfa en regiones enteras. Ese método, conocido como Line Intensity Mapping, no busca una imagen precisa de cada objeto individual, sino captar toda la luz combinada, incluso la más débil.

La diferencia es importante porque cambia la lógica de observación. En lugar de quedarse solo con los puntos más luminosos, el mapa incorpora también el resplandor tenue de estructuras que antes aparecían diluidas o directamente ausentes. Así, el universo temprano deja de verse como una colección de islas brillantes y empieza a mostrar una red mucho más amplia y compleja.

El aporte del proyecto HETDEX

El trabajo fue realizado por astrónomos del proyecto HETDEX con el telescopio Hobby-Eberly, instalado en el observatorio McDonald. Aunque ese programa fue pensado en parte para estudiar mejor la energía oscura, acumuló una masa de datos que también sirve para preguntas mucho más amplias sobre la evolución de galaxias y grandes estructuras cósmicas.

Según detalla el estudio, el proyecto ya reunió más de 600 millones de espectros en una región del cielo equivalente a más de 2.000 lunas llenas. Un espectro es, en términos simples, la descomposición de la luz en distintas longitudes de onda, una herramienta que permite rastrear elementos químicos y reconstruir distancias, movimientos y características físicas de objetos muy lejanos.

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Uno de los puntos más llamativos del hallazgo es que HETDEX solo usaba de manera rutinaria una pequeña fracción de toda la información reunida, cerca del 5%, para sus objetivos principales. Eso dejaba una enorme cantidad de material en segundo plano, a la espera de nuevas preguntas y nuevas herramientas de análisis.

Este estudio aprovechó justamente esa reserva de datos. Para hacerlo, el equipo desarrolló software específico y recurrió a supercomputadoras del Texas Advanced Computing Center, con el objetivo de procesar cerca de medio petabyte de observaciones. Ese esfuerzo permitió convertir una masa descomunal de señales dispersas en un mapa coherente del resplandor tenue del universo temprano.

Cómo lograron reconstruir la red oculta

Después de procesar la información, los investigadores la combinaron con las posiciones de galaxias brillantes ya conocidas. Como la gravedad tiende a agrupar la materia, esas galaxias más visibles sirven como referencia para estimar dónde podría concentrarse también el material más débil que rodea esas regiones.

Con ese cruce, el equipo consiguió detectar mejor la presencia de galaxias tenues y nubes de gas que emiten en Lyman alfa alrededor de zonas ya identificadas. El resultado no solo afinó la imagen cerca de galaxias conocidas, sino que también reveló detalles nuevos en áreas que antes parecían vacías y que, en realidad, contenían una actividad tenue pero extensa.

Un mapa más cercano al universo real

La importancia del hallazgo va más allá de la imagen obtenida. Este tipo de reconstrucción permite comparar de manera mucho más directa el universo observado con las simulaciones por computadora que intentan explicar cómo crecieron las galaxias y se organizaron las grandes estructuras en aquella época.

Ese salto es relevante porque da más peso observacional a modelos que, hasta ahora, se apoyaban en información parcial. Con un mapa que incorpora también la luz más débil, la física del universo temprano puede contrastarse de forma más precisa con lo que realmente quedó registrado en el cielo.

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El equipo ya planea combinar este mapa con otros relevamientos basados en señales diferentes, como las del monóxido de carbono. Esa integración podría ayudar a entender con más detalle dónde nacen estrellas, cómo se distribuye el gas entre galaxias y de qué manera evolucionaron los sistemas que hoy forman parte del universo visible.

El avance, en definitiva, no entrega solo una imagen más completa del cosmos antiguo. También empuja una forma distinta de estudiarlo: menos concentrada en los objetos más llamativos y mucho más atenta a todo lo tenue, disperso y silencioso que también ayudó a construir la historia del universo.

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