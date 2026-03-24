Los valores de Milei ¿en retroceso en Occidente?



Los valores que dice representar Javier Milei parecen estar sufriendo un desgaste en Occidente. Si bien es temprano para afirmar si estamos ante el inicio de un giro, veamos la situación de sus tres principales aliados globales, con quienes el Presidente articuló una sociedad que considera estratégica: Donald Trump, en EEUU y Giorgia Meloni, en Italia, por diferentes motivos, no atraviesan un buen momento; en Israel, Benjamin Netanyahu obtiene un contundente apoyo a la guerra contra Irán, pero que no se traduce en una mejora en intención de voto para las elecciones previstas en octubre. Viktor Orban, a quien Milei visitó el fin de semana en Budapest, corre desde atrás en las encuestas para las elecciones en Hungría. Y fueron derrotadas expresiones radicalizadas de la derecha en elecciones en Eslovenia, Francia, la mencionada Italia y, aunque no detiene su crecimiento, en Alemania.

Una rápida mirada sobre cada caso:

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-A siete meses de la elección de medio término, la situación de Trump sigue deteriorándose en las encuestas. El índice de aprobación neto del presidente (la diferencia entre aprobación/desaprobación) continúa en descenso hasta alcanzar un nuevo mínimo esta semana: -15,3%, según el promedio Silver Bulletin de las mediciones de aprobación en EEUU Mantiene sin embargo una base sólida del orden del 40% de aprobación, apenas por debajo del rango que obtenían los presidentes Obama y Biden.

Trump recoge un promedio neto de -30% en su política en materia de inflación; un -21,2% en economía; un -17,8% en su política de comercio y un -9,4% en política migratoria (que había sido su principal espada electoral). La guerra en Irán no mejoró los índices de aprobación y muestra un 50% de rechazos contra un 40% de apoyo, un promedio neto de -10%., según la misma publicación estadística.

Una encuesta del Washington Post indica que un 70% de los jóvenes estadounidenses de entre 18 y 29 años, que han sido clave para el regreso de Trump a la presidencia, desaprueban su gestión.

-Aún siendo una figura en extremo divisiva, el primer ministro Benjamín Netanyahu tiene un abrumador apoyo a la guerra con Irán. Una encuesta del Instituto para la Democracia de Israel muestra que el 82% de los israelíes acompañan la operación militar conjunta con EEUU (el apoyo llega al 93% entre los israelíes judíos).

Sin embargo, una medición del Canal 12 muestra que la intención de voto para las elecciones legislativas previstas en octubre casi no ha variado respecto de antes de la guerra. El Likud de Netanyahu, se mantiene como el partido con mayor intención de voto (26 o 27 escaños), y su coalición con los ultraortodoxos y la ultraderecha que gobierna desde 2022, llegaría a los 51 escaños en la Knesset. Lejos del bloque opositor que alcanza los 60 escaños, a apenas uno de obtener la mayoría.

Algunos análisis atribuyen a este escenario la posibilidad de que Netanyahu, finalmente decida no anticipar las elecciones, a diferencia de lo que tenía en mente hacer si su intención de voto crecía con la guerra. Netanyahu ha gobernado 19 años, con apenas un paréntesis de meses entre 2021 y 2022.

-Georgia Meloni recibió un duro revés este domingo en Italia. Su propuesta para una reforma en la Justicia italiana, una larga aspiración de la derecha, fue rechazada en referéndum por más del 53% de los votantes. La primera ministra se vio obligada a afirmar que no renunciará.

Con su partido Hermanos de Italia, Meloni ha liderado un gobierno de coalición de ultraderecha inusualmente estable desde 2022. Las elecciones legislativas están previstas para 2027. El opositor Giuseppe Conte, del Movimiento Cinco Estrellas, que había hecho campaña en contra de la reforma, pidió que se adelantaran los comicios: “Este resultado es una orden de desalojo para este gobierno”.

-Viktor Orban rechazó este lunes que su gobierno hubiera filtrado a Rusia información sensible sobre negociaciones en el seno de la Unión Europea. La versión, publicada el fin de semana por The Washington Post, hizo escalar la tensión entre el primer ministro húngaro -aliado de Vladimir Putin y que ha bloqueado con insistencia ayuda europea a Ucrania- y sus pares de la UE.

La publicación de WP menciona además que los servicios de inteligencia rusos podrían verse involucrados en las elecciones legislativas del próximo 12 de abril. Las encuestas muestran a Orban superado por hasta 16 puntos por un candidato de centroderecha.

-Este fin de semana hubo elecciones en Eslovenia, Alemania y Francia. La victoria les fue esquiva a las fuerzas de ultraderecha, aunque la alemana Alternative für Deutschland (AfD) no detiene su avance.

En el país balcánico, el primer ministro Robert Golob, que gobierna desde 2022, superó por un estrecho margen a Janez Janša, populista de derecha y admirador de Trump en las legislativas del domingo. Golob, progresista y europeísta, se declaró ayer ganador por una diferencia de , aunque los analistas ven difícil la formación de un gobierno estable.

La Unión Demócrata Cristiana del canciller Friedrich Mertz se impuso en las elecciones en el estado de Renania Palatinado. Desplazó a su aliado nacional, el Partido Socialdemócrata, que llevaba 35 años en el gobierno regional. Alternativa por Alemania (AfD), logró el 20% de los votos, duplicó su caudal de hace cuatro años y crece en el sector obrero. Los socialdemócratas también perdieron en las municipales en Munich, donde gobernaban desde hace 40 años, en favor de Los Verdes.

El Partido Socialista y Los Republicanos (LR), la derecha conservadora, detuvo el avance de la ultraderecha y del populismo de izquierda en las principales ciudades de Francia en la segunda vuelta de las elecciones municipales del domingo. El socialismo retuvo París y Marsella, frustrando a Reunión Nacional, de Marine Le Pen y a La Francia Insumisa de Jean Luc Mélenchon. La ultraderecha, con todo, logró victorias en municipios pequeños.



Narrativa en crisis



Dicho todo esto. ¿Cómo caracterizar el momento de Milei?

Su relato purificador entró en crisis tras las últimas revelaciones de la estafa cripto $Libra y los desarreglos patrimoniales de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los escándalos, que involucran también a la encumbrada Karina Milei, desconciertan a su base electoral y se montan sobre un escenario económico preocupante: la inflación proyectada para el primer trimestre araña el 10%, la actividad muestra signos de recuperación solo en sectores que generan escaso empleo y la desocupación creció casi un punto en el último tramo de 2025, alcanza al 7,5% y 1,6 millones de personas buscan y no consiguen, trabajo.

El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella acumuló en marzo cuatro meses consecutivos de caída. Entre sus componentes, la evaluación general del gobierno retrocedió 9,2 respecto de la medición de febrero. La baja más pronunciada (-25,8%) se registra en el segmento de jóvenes de entre 18 y 29 años, donde mayor fortaleza mostró Milei desde su surgimiento a la política.

La encuesta de la Di Tella se hizo entre el miércoles 4 y el viernes 13 de marzo. El jueves 12 se supo que Adorni subió a su mujer al avión presidencial junto a la comitiva oficial para un vuelo a Nueva York y que, un mes antes, viajó en un vuelo privado a Punta del Este. El sábado 14 se conoció el borrador de un presunto acuerdo para el pago de US$5 millones por el apoyo del Presidente a la criptomoneda $Libra. Aunque los dos escándalos quedaron casi fuera del radar de la encuesta, en la consultora que la elaboró afirman que creció la percepción de corrupción en el Gobierno.

Avanzado su tercer año de gestión, y tras haber superado con éxito el desafío electoral del año pasado, el Presidente se enfrenta a un reto desconocido. Y sin red.

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