Milei llega a Tucumán en medio de un contexto de máxima hostilidad con el peronismo de Jaldo

El presidente Javier Milei continúa su frenética agenda y mañana será el turno de la provincia de Tucumán, en donde disertará en el marco del Foro Económico del NOA, organizado por la fundación Federalismo y Libertad. La disertación será en la capital de la provincia norteña, y se dará un clima tenso entre La Libertad Avanza y los referentes territoriales del peronismo.

La disertación será aprovechada para continuar con el “Tour de la Gratitud”, el mismo que llevó al mandatario a distintas ciudades del país luego de las elecciones de octubre pasado.

Pero el arribo de Milei no se da en cualquier contexto, sino en uno de tensiones con Jaldo. El gobernador denunció a una diputada nacional libertaria, Soledad Molinuevo, e instó a que borre sus publicaciones en redes sociales. Fue luego del brutal ataque que sufrió el diputado Federico Pelli, quien recorría zonas de la provincia inundadas.

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El episodio elevó el tono y los cruces entre el gobernador Jaldo, el referente libertario quien intentará ser candidato a la gobernación en el 2027, Lisandro Catalán, y la diputada Molinuevo.

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En ese contexto Milei pisará suelo tucumano en horas de tarde para volver a disertar y machacar sobre el rumbo de la economía y los logros de su Gobierno, en un contexto en el que las provincias están en alerta por la caída de la coparticipación.

Además de Milei estará la senadora Patricia Bullrich, el consultor Jorge Giacobbe, Catalán, el CEO de Globant, Martín Migoya, el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.

La de mañana será una ocasión que los hermanos Milei y Bullrich limen asperezas, luego de las tensiones que generaron los movimientos de la ex ministra y que llevaron a Karina Milei a intentar asilarla. Además de referentes libertarios estará presente Mariano Campero, uno de los “radicales con peluca”, quien buscará ser candidato en la próximo turno electoral.

Mañana, además de la Secretaria General, estará también el ministro del Interior, Diego Santilli, quien tras la reunión de Mesa Política elabora una agenda de reuniones para salir a buscar los consensos y avanzar en la agenda inmediata legislativa de la Casa Rosada, y la reforma política. El “Colo”, también sondea de manera informal a los gobernadores en materia fiscal, dado que el Gobierno también tiene en carpeta el envío de una reforma tributaria.

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La charla de mañana será en el Hotel Hilton de la capital tucumana. Está previsto que los militantes y simpatizantes de La Libertad Avanza se acerquen hasta el hotel, para poder escuchar y ver al Presidente.

Según pudo saber este medio no habrá caravana, o recorridas con el Presidente subido a una camioneta, como ha ocurrido en otras ocasiones. Sin embargo, no se descartan cambios de último momento.

A su vez, está previsto que el jefe de Estado sea recibido en el aeropuerto de San Miguel de Tucumán por Jaldo. Después de todo y más allá de las tensiones, cabe recordar que Jaldo ha oficiado de aliado de Milei en las votaciones del Congreso de la Nación.