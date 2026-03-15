La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) confirmó este domingo 15 de marzo de 2026 el primer uso operativo del misil balístico Sejil. El lanzamiento ocurrió durante la madrugada en el marco de una oleada de ataques contra Israel, lanzados desde bases en el centro del país persa.

El uso de este armamento específico marca un cambio en la estrategia de las fuerzas aeroespaciales de Teherán. A diferencia de los modelos Shahab utilizados en ofensivas previas, Sejil opera con combustible sólido en ambas etapas.

Sejil opera con combustible sólido en ambas etapas

Esta características técnica permitió a las unidades móviles de la IRGC realizar el despliegue y disparo de forma casi instantánea, lo que limitó la capacidad de los satélites de vigilancia para emitir alertas tempranas. El reporte inicial indicó que el ataque formó parte de una respuesta a las reciente campaña de bombardeos sobre las instalaciones de Isfahán.

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Por su parte, el comando central de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y monitoreo el ascenso de los proyectiles. Los radares detectaron la firma térmica de Sejil, aunque la velocidad de la reentrada dificultó las maniobras de interceptación.

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Las autoridades de la coalición internacional en la región emitieron un documento tras el ataque. Allí se especificó que se contabilizaron al menos cuatro impactos de ojivas de fragmentación vinculadas a este modelo de misil, mientras los equipos de inteligencia militar recolectaron restos para analizar la composición química.

Tecnología de combustible sólido y despliegue móvil

El misil Sejil destaca por su sistema de propulsión de dos etapas que utiliza un compuesto sólido. Esta tecnología otorga una ventaja operativa sobre los proyectiles de combustible líquido, que requieren un proceso de carga previo al lanzamiento.

Sejil tiene un alcance estimado de 2.000 kilómetros

La capacidad de almacenar el misil ya cargado facilitó su ocultamiento en silos subterráneos y su traslado rápidos hacia plataformas de lanzamiento móviles situadas en terrenos irregulares.

Expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) señalaron que el Sejil tiene un alcance estimado de 2.000 kilómetros. Con este rango, el proyectil tiene capacidad para alcanzar cualquier punto de Israel y diversas bases militares de la coalición liderada por Estados Unidos en la región.

BGD / EM