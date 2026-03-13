EE.UU. bombardeó 'objetivos militares" en la isla de Kargh e Irán amenazó con atacar a petroleras estadounidenses

El presidente Donald Trump, anunció este viernes en su red Truth Social que Estados Unidos “aniquiló” objetivos militares en la isla de Kharg, el más importante centro petrolero de Irán, acción que calificó como "el mayor bombardeo que recuerde Medio Oriente". Al mismo tiempo, el líder republicano advirtió si Irán continúa bloqueando el estrecho de Ormuz, el lugar por donde pasa el 20% de la producción mundial de hidrocarburos, el proximo ataque "destruirá por completo la infraestructuras de producción de crudo irnaí en Kharg".

La respuesta iraní fue una amenaza de "reducir a cenizas instalaciones petroleras vinculadas a EE.UU.", si efectivamente Trump cumple con su advertencia de más ataques a Kharg

En su cuenta de Truth Social, el referente republicano publicó un extenso posteo que comienza diciendo: “Hace unos instantes, bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg. Nuestras armas son las más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido, pero, por razones de decencia, he optado por no destruir la infraestructura petrolera de la isla”.

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En ese punto, advirtió: “Sin embargo, si Irán, o cualquier otro país, interfiriera con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión. Durante mi primer mandato, y hasta la actualidad, he transformado nuestras Fuerzas Armadas en la fuerza más letal, poderosa y eficaz del mundo, con mucha diferencia” indicó Trump.

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El presidente remarcó: “Irán no tiene capacidad alguna para defenderse de lo que queramos atacar; ¡no hay nada que puedan hacer al respecto! Irán jamás tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, a Oriente Medio ni, de hecho, al mundo entero. Las fuerzas armadas iraníes, y todos los demás involucrados con este régimen terrorista, harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho!”.

Posteo de Donald Trump hablando del bombardeo a la isla de Kharg

Irán respondió amenazando con “reducir a cenizas” las instalaciones petroleras vinculadas a EE.UU. si Trump ataca las de Kharg. Por otra parte, El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, había advertido ayer que la república islámica “abandonará toda moderación” si Estados Unidos y su aliado Israel atacan sus islas del Golfo.

Kharg es una franja de tierra ubicada al norte del Golfo, a 30 kilómetros aproximadamente de la costa, donde se encuentra la más importante terminal de exportación de crudo de Irán.

Estrecho de Ormuz

El endurecimiento de Estados Unidos contra Irán

La prensa estadounidense reveló que Washington enviará más refuerzos para combatir en la guerra contra Irán. Según el diario The New York Times, serían 2.500 marines y tres buques de guerra más. El Wall Street Journal, por su parte, afirma, citando a funcionarios republicanos, que el buque de asalto Tripoli también va hacia Oriente Medio.

Ali Larijani

Estados Unidos. además, informó que pagará 10 millones de dólares por información que permita encontrar a los diez dirigentes más importantes de Irán, especialmente al nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, y al jefe de seguridad, Alí Larijani.

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Desafiando al presidente republicano, Larijani apareció este viernes a la mañana en el centro de Teherán, durante una manifestación de apoyo al gobierno, y declaró: “El problema de Trump es que no entiende que el pueblo iraní es una nación valiente, una nación fuerte, una nación decidida. Cuanto más intensifique su presión, más se reforzará la determinación de la nación”.

HM