Escándalo en Lollapalooza Chile 2026: una banda proyectó imágenes de Milei y otros líderes con símbolos nazis

El festival Lollapalooza Chile, conocido por su ambiente festivo y diversidad musical, se convirtió en escenario de una polémica política cuando la banda local Candelabro proyectó durante su show en el Parque O’Higgins imágenes intervenidas de distintos líderes internacionales, entre ellos el presidente Javier Milei, con una esvástica en la frente.

Según los videos registrados por el público, la agrupación interpretaba "Ultraderecha", un tema emblemático de la histórica banda chilena Los Prisioneros y, para acompañar la carga crítica de la letra, utilizaron las pantallas gigantes del escenario para exhibir una secuencia de fotografías de líderes vinculados a sectores conservadores y de derecha. Algunas de las figuras que aparecieron con simbología nazi en el rostro fueron el argentino Javier Milei, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y el chileno José Antonio Kast, quien recientemente asumió la presidencia de su país.

Aun así, la secuencia visual no se limitó a líderes políticos. También incluyó la imagen del ex carabinero Claudio Crespo, señalado en la investigación por las lesiones que sufrió Gustavo Gatica, el joven que perdió la visión de ambos ojos tras recibir impactos de perdigones durante las protestas del estallido social en Chile de 2019.

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Todo el montaje culminó con la frase “Ultra Derecha” en letras rojas, lo que provocó reacciones divididas entre el público.

El hecho generó un fuerte rechazo en redes sociales y círculos diplomáticos, donde se cuestiona el límite entre la libertad de expresión artística y el uso de símbolos de odio para estigmatizar a figuras democráticamente electas.

Al momento, la organización de Lollapalooza no emitó un comunicado oficial sobre si la presentación de Candelabro había sido supervisada previamente.

MV / EM