La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, utilizó sus redes sociales para responder públicamente al diputado nacional Maximiliano Ferraro, luego de que el legislador de la Coalición Cívica planteara interrogantes sobre un supuesto encuentro entre la funcionaria y el lobista Mauricio Novelli, por la controversia en la causa conocida como $LIBRA.

El cruce se produjo este domingo a partir de una publicación realizada por Ferraro en la red social X, donde el diputado difundió la captura de una presunta conversación de WhatsApp en la que habría consultado a la ministra sobre un eventual contacto con Novelli. Dicho empresario es señalado como un intermediario en el vínculo entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis.

Con una carpeta de antecedentes en mano, Ferraro planteó públicamente la duda sobre la existencia de ese encuentro y pidió precisiones sobre eventuales gestiones realizadas desde el Ministerio de Capital Humano. “¿Podrá informar si existió alguna contratación, ya que en el intercambio él le habla de su empresa en materia de educación y de que grandes fondos del extranjero estarían dispuestos a ‘invertir altas sumas de dinero en la Argentina’?”, escribió Ferraro en X.

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Ferraro preguntó si hubo reunión, si figura en registros y si se concretó contratación

Pettovello lo llamó para desmentir y luego posteó: "no recibí a esa persona"

La respuesta de Pettovello no tardó en llegar. A través de sus cuentas oficiales, la ministra negó de manera categórica haber mantenido cualquier tipo de reunión o contacto con Novelli. “No recibí a esa persona”, afirmó de forma tajante.

Además, sostuvo que ya había aclarado la situación en una conversación telefónica con el legislador y le reclamó que difundiera también su versión. “Si vos me pedís que desmienta o ratifique y yo te llamo para desmentir, tenés que publicar el contenido de esa conversación con mi enfática negativa de haber recibido a esa persona”, expresó la funcionaria.

De todas maneras, el intercambio continuó con una nueva respuesta de Ferraro, quien ratificó que durante la comunicación Pettovello le aseguró que no conoce a Novelli y que nunca lo recibió en el ministerio. No obstante, el diputado insistió en la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia en la gestión pública y pidió que se publiquen de manera completa los registros de audiencias del Ministerio de Capital Humano.

“Como bien decís, me señalaste que no recibiste a Novelli y agregaste que no lo conocés, que habías cambiado tu teléfono celular en varias oportunidades y que no hacés negocios. Te agradecí el llamado y te dije que, más allá de nuestras diferencias, sería bueno que haya más ministros que den la cara”, escribió el legislador.

Se revelaron documentos recuperados de un teléfono que sugieren un pacto entre Milei y Davis

La discusión también se trasladó a los comentarios de las redes sociales. En medio del intercambio, un usuario le pidió a la ministra que “humille” al diputado, a lo que Pettovello respondió: “Yo no humillo gente, solo digo la verdad. Me llaman muchísimas personas ‘chapeando’ y se las paso a mi privada. No conozco a esa persona y nunca la recibí. Y nunca el Presidente o la secretaria general me pidieron que lo reciba. Por lo tanto desmiento reunión".

Un documento hallado en el celular de Novelli revela un presunto pacto de 5 millones de dólares por el apoyo de Milei

La investigación judicial sobre la fallida criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo luego de la apertura y peritaje del iPhone del empresario Mauricio Novelli. A causa de ello, el análisis del dispositivo, realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP) y bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano, reveló documentos y comunicaciones que podrían aportar elementos para la causa que investigan.

Algunos de los archivos recuperados son un borrador redactado en inglés con fecha 11 de febrero de 2025, apenas tres días antes del mensaje que el presidente Javier Milei publicó en la red social X en apoyo al proyecto. Según el material incorporado al expediente, el texto describe un supuesto esquema de pagos por 5 millones de dólares.

De acuerdo con el documento, el acuerdo contemplaba tres etapas de desembolso. La primera incluía un pago inicial de 1,5 millones de dólares, que podría realizarse en efectivo o en tokens. Un segundo tramo, también de 1,5 millones, estaría condicionado a que el mandatario anunciara al empresario estadounidense Hayden Davis como asesor oficial.

Finalmente, el esquema preveía un tercer pago de 2 millones de dólares tras la eventual firma de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para el Gobierno argentino, que —según el borrador— incluiría una instancia de revisión directa con el Presidente y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Mauricio Novelli es un trader y lobista argentino clave en el caso $LIBRA

Luego, el peritaje también detectó otra nota, fechada el 16 de febrero de 2025, en la que Novelli habría esbozado una estrategia de comunicación para enfrentar la crisis generada después del desplome del token. Allí, el empresario escribió: “Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros”, por un posible mensaje público que debía despegar al Presidente.

A partir del contenido del borrador, la línea argumental sugería que Milei desconocía el funcionamiento de las memecoins y que el escándalo respondía a una ofensiva de “oponentes políticos”. Esa narrativa, de acuerdo con fuentes judiciales citadas en el expediente, guarda similitudes con la defensa que el mandatario sostuvo en entrevistas.

De acuerdo con el informe preliminar, durante el fin de semana del lanzamiento de $LIBRA el teléfono de Novelli habría registrado cerca de 200 llamadas. Entre ellas figurarían comunicaciones con el propio Presidente tras la publicación del mensaje de apoyo al proyecto y contactos con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien —según los registros analizados— habría mantenido 13 conversaciones telefónicas entre el sábado y el domingo posteriores al lanzamiento.

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