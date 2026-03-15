Los bolsos de Mauricio Novelli que lo comprometen con el caso $LIBRA

Este fin de semana se reveló que en el marco de la causa judicial sobre la criptomoneda $LIBRA, se encontró un archivo guardado en el iPhone de Mauricio Novelli que indicaría un presunto acuerdo por US$ 5 millones vinculado con el respaldo público del presidente Javier Milei al proyecto.

Los expertos definen a Novelli como el “nodo central” que habría permitido conectar a quienes impulsaron el criptoactivo con personas del entorno presidencial.

Cuando se lanzó el token, el 14 de febrero, el joven trader se encontraba en Estados Unidos junto a su socio Manuel Terrones Godoy y con el empresario Hayden Mark Davis, creador del proyecto $LIBRA, y mantuvo un numeroso intercambio de mensajes con el Presidente y su hermana Karina, durante el breve ascenso y el rápido desplome del proyecto. El 16 de febrero, Novelli regresó a la Argentina.

Minuto a minuto: las llamadas de Novelli con Milei, Karina y Santiago Caputo la noche del 'rug pull' de $LIBRA

En el libro “$LIBRA, historia de una trampa” escrito por Juan Alonso, se describe la apertura de cajas de seguridad el 4 de febrero de 2025, 10 días antes del lanzamiento del criptoactivo, las cuales fueron vaciadas por su madre y su hermana “apenas tres días después de consumada la presunta estafa”.

“Las cámaras de seguridad de la sucursal Martínez del Banco Galicia tomaron el ingreso de los Novelli el 17 de febrero a las 10:40 de la mañana. María Alicia Rafaele y María Pía Novelli -su madre y su hermana- descendieron al subsuelo y accedieron a las cajas numeradas como 81-9-0 y 478-1-6”.

Los bolsos de las Novelli

“‘Rafaele tenía en su poder un bolso de mano el cual, por su forma, estaría vacío, mientras que Sra. Novelli llevaba consigo una mochila, la cual aparentemente estaría en las mismas condiciones’, dice el informe pericial de la Policía Federal Argentina (PFA). Cuando se fueron, los bolsos estaban repletos”.

El libro de Alonso, en base a información de Irina Hauser, establece una cronología de los movimientos de Mauricio Novelli, su madre y su hermana.

- 11:23: María Pía abrió una caja de seguridad junto a una empleada del banco. Estuvo ocho minutos dentro del box y volvió con la caja en sus manos para guardarla en su lugar. A las 11:37 se fue junto a su madre del subsuelo con una mochila y un bolso.

- 11:24: Mauricio Novelli abrió una caja de seguridad junto a una empleada, quien retiró el cofre y lo puso en el suelo. Volvió a la bóveda y a las 11:32 guardó una caja. Fue otra vez al subsuelo a finde repetir su accionar con la segunda caja que tenía en su poder.

- 11:47: Novelli abandonó el subsuelo. A las 11:48 se lo ve junto a su madre y su hermana a punto de retirarse de la sucursal bancaria, aunque debe volver a bajar para que una empleada le entregue una mochila que había quedado en el box.

Según Alonso, “Novelli había alquilado esas cajas después de participar de una serie de reuniones clave, una de ellas, el 30 de enero de 2025, donde estuvo con el presidente (Javier Milei) y Hayden Mark Davis, creador de $LIBRA, y con quien también compartió viajes a Neuquén, Salta y Paraguay en noviembre de 2023 junto con su socio Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Gideon Davis, su padre Thomas y el empresario Glenn Heard”.

LM