El despliegue militar contra objetivos estratégicos en territorio iraní durante la primera semana de marzo de 2026 registró un hito técnico sin precedentes. Por primera vez, se utilizaron de manera masiva el sistema LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System), una red de drones autónomos que operan sin intervención humana constante.

Estas unidades no dependen de un enlace de radiofrecuencia permanente. Esta característica las vuelve inmunes a los sistemas tradicionales de guerra y al jamming que suele anular a los drones comerciales o de vieja generación.

Estos procesadores son capaces de identificar siluetas de baterías antiaéreas y depósitos de combustible en condiciones de visibilidad nula

El sistema funciona bajo un concepto de colmena, donde múltiples unidades coordinan sus trayectorias mediante algoritmos. A diferencia de los modelos Predator, los LUCAS toman decisiones de navegación para evadir radares de forma independiente.

Un solo supervisor técnico en tierra puede monitorear el desempeño de decenas de dispositivos. El operador solo interviene en la confirmación del objetivo y cumple con las reglas de enfrentamiento internacionales vigentes para el uso de armas autonómas.

Inteligencia artificial y navegación sin GPS

"La capacidad del sistema para procesar datos geoespaciales en el borde reduce la latencia de ataque a milisegundos", explicó un informe técnico del Defense Technology Journal en enero de 2026. El hardware integra procesadores de bajo consumo que ejecutan redes neuronales convolucionales.

Estos procesadores son capaces de identificar siluetas de baterías antiaéreas y depósitos de combustible en condiciones de visibilidad nula. La tecnología permite que el drone "reconozca" el terreno incluso bajo cortinas de humo densas o interferencias meteorológica severa.

La efectividad del sistema reside en su bajo costo de producción, lo que facilita el lanzamiento de oleadas masivas. El objetivo es saturar los sistemas de defensa S-400 y Bavar-373 del ejercito iraní mediante la superioridad numérica y la coordinación.

La efectividad del sistema reside en su bajo costo de producción, lo que facilita el lanzamiento de oleadas masivas

"El algoritmo de trayectoria no es lineal; el sistema selecciona la ruta con menor probabilidad de intercepción", señaló el análisis de Janes Defence Weekly de marzo de 2026. Esta navegación prescinde del GPS en entornos donde la señal satelital se encuentra bloqueada por el enemigo.

Precisión quirúrgica y eficiencia de costos

Mientras que un piloto de caza está limitado por las fuerzas y la fatiga, las unidades LUCAS ejecutan maniobras evasivas que destrozarían fuselajes tripulados. La persistencia en el aire permite que el sistema espere el momento exacto de vulnerabilidad del objetivo.

Según la consultora Global Security Insights, el costo unitario de una munición LUCAS se sitúa cerca de los 15.000 dólares. En contraste, un misil de crucero Tomahawk tradicional tiene un precio que ronda los dos millones de dólares por unidad.

"La firma calórica es equivalente a la de un ave de mediano tamaño", afirma la crónica técnica de la revista francesa Air & Cosmos. Esto confunde a los sensores automáticos de las baterías de defensa de punto, que no logran catalogar al drone como una amenaza inminente.