Causa $LIBRA: “Cash y ya”, los chats de Novelli que exponen compras de lujo y movimientos millonarios antes del colapso

La investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó nuevos detalles que complican a su entramado. Peritajes sobre el celular de Mauricio Novelli, señalado como nexo entre el proyecto y el entorno del presidente Javier Milei, revelaron compras de lujo, movimientos en efectivo y decisiones financieras aceleradas en los días previos al lanzamiento del token.

Los mensajes analizados por la Justicia muestran que, mientras se ultimaban los detalles de la criptomoneda, el trader proyectaba gastos millonarios y realizaba consultas por bienes de alta gama, en paralelo con reuniones oficiales y transferencias en criptomonedas.

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Relojes de lujo, pagos “cash” y operaciones sin factura

Entre los intercambios más llamativos aparece la compra de un reloj Audemars Piguet valuado en unos 45 mil dólares. Novelli cerró la operación sin siquiera consultar el precio final y preguntó si podía pagar en efectivo.

En paralelo, había iniciado gestiones para adquirir relojes Rolex sin factura, con el objetivo de evitar registros formales. “El tema es la factura”, planteó en uno de los audios incorporados a la causa.

Ese mismo día, también compró otra pieza de lujo de la marca Cartier y dejó abierta la posibilidad de nuevas adquisiciones para su entorno cercano.

Quién es Mauricio Novelli, el empresario cripto cuyos mensajes complican a Milei

Los peritajes también detectaron consultas por vehículos de alta gama. Tras una visita a la Casa Rosada, Novelli pidió cotización por un BMW M40i de más de 100 mil dólares y evaluó la compra de otros modelos similares. En todos los casos, insistía en operaciones en efectivo.

Además, exploró la compra de terrenos en barrios privados exclusivos, con valores que superaban el millón de dólares. Estas gestiones coincidieron con transferencias en criptomonedas que, según la investigación, rondaron los 695 mil dólares en sus cuentas.

En uno de los mensajes, incluso celebró haber cerrado un “deal tremendo”, en medio de ese flujo de dinero.

Oficinas, alquileres y manejo cotidiano de efectivo

Los chats también exponen el nivel de gasto cotidiano. Novelli coordinaba con su hermana el pago de un alquiler de 2.500 dólares en efectivo y buscaba nuevas oficinas con vista al río, con presupuestos de hasta 3.500 dólares mensuales.

Las conversaciones reflejan un patrón: decisiones rápidas, altos montos y preferencia por el uso de efectivo. “Cash” y “ya”, repetía en varios intercambios.

El escenario cambió de forma abrupta tras el lanzamiento de $LIBRA. La criptomoneda tuvo un crecimiento inicial, pero se desplomó en pocas horas y generó denuncias por estafa que se viralizaron en redes sociales.

Los bolsos de Mauricio Novelli que lo comprometen con el caso $LIBRA

En ese contexto, Novelli pasó de planificar gastos de lujo a enfrentar una crisis. Suspendió su estadía en Estados Unidos y organizó un regreso urgente al país.

Ante la presión, el trader activó medidas de seguridad. Consultó por el blindaje de vehículos y finalmente contrató custodia privada para su traslado desde el aeropuerto de Ezeiza.

En paralelo, comenzó a armar un equipo de abogados y asesores en comunicación para definir una estrategia defensiva. En borradores encontrados en su teléfono, buscaba instalar la idea de que no tenía participación económica directa en $LIBRA y que el proyecto no era una estafa.

La causa y el foco en los vínculos políticos

La Justicia federal ahora intenta determinar el origen de los fondos y si existe una conexión entre los movimientos económicos de Novelli, sus reuniones en la Casa Rosada y el lanzamiento de la criptomoneda.

El expediente incluye peritajes realizados por organismos especializados a pedido del fiscal de la causa, que analizan tanto las transferencias como las conversaciones privadas.

LB