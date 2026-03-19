Recuperan terreno usurpado en la zona del parque Mitre: la Justicia de Corrientes ordenó el desalojo

En un operativo que contó con el auxilio de la Policía de Corrientes, la Fiscalía de Estado concretó el recupero de un valioso inmueble perteneciente al patrimonio provincial. El terreno, ubicado sobre avenida Pujol al 1600, entre las calles Rolón y Gobernador Pampín, se encontraba ocupado por un particular desde hace más de dos décadas.

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La medida fue dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial Nº 12, a cargo de Pablo M. Teler Reyes, luego de que la provincia lograra imponer su criterio en todas las instancias judiciales.

El fallo, que establece la titularidad estatal del predio, recibió el respaldo de la Cámara de Apelaciones y fue ratificado finalmente por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Un litigio de larga data

El conflicto judicial se originó en 2009, cuando el ocupante del lote —donde funcionaba una compraventa de automotores— inició un reclamo alegando haber ingresado al lugar en el año 2001. Sin embargo, durante el proceso, los abogados procuradores de la Fiscalía de Estado demostraron que no existían pruebas suficientes para sostener dicha posesión, logrando una sentencia firme de desalojo.

El inmueble recuperado cuenta con una superficie total de 320,90 m² y es considerado un punto estratégico por su cercanía al Parque Mitre y su alto valor inmobiliario en la zona norte de la capital.

Defensa del patrimonio público

El fiscal de Estado, Horacio Ortega, quien supervisó el operativo de desalojo, señaló que “la línea es clara: vamos a velar por los bienes e intereses de la provincia. Estamos consustanciados en defender lo que es de todos los correntinos”.

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Con este procedimiento, ya son tres los lotes recuperados por el Estado en esa misma manzana de la Avenida Pujol. Entre los antecedentes inmediatos se encuentran el predio de grandes dimensiones conocido como “El Pelotero” (en la esquina con calle Rolón) y otro terreno ubicado en la intersección con la calle Pampín.