Fuerte reestructuración en áreas clave de la Policía de Corrientes: quiénes son los nuevos directores generales

En un movimiento táctico destinado a oxigenar la operatividad de la fuerza, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó una profunda reestructuración en la cúpula de la Policía de Corrientes. El recambio alcanzó a cuatro direcciones generales estratégicas, en una ceremonia realizada en el patio central de la Jefatura de la institución.

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Durante el acto, Valdés subrayó que estos cambios buscan "atacar los puntos álgidos" de la criminalidad y fortalecer la presencia territorial. “La seguridad de los correntinos es una prioridad de gestión”, afirmó el mandatario, quien vinculó las nuevas designaciones al desempeño y compromiso previo de los efectivos promovidos.

Los nuevos nombres de la cúpula

La renovación de mandos se centró en áreas sensibles que manejan desde la formación de los agentes hasta el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los nuevos directores generales que asumieron sus cargos son:

Drogas Peligrosas y Crimen Organizado: Comisario General José Sena.

Asuntos Judiciales y Represión del Delito: Comisario General Sergio Fidel Aguilar.

Grupos Especiales: Comisario General Ariel Roberto Hertler.

Personal y Formación Policial: Comisario General Diego Luis Sotelo Fernández.

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Inversión y presencia territorial

Más allá de los nombres, el mensaje político de Valdés fue de respaldo cerrado a la institución policial. El Gobernador aseguró que la provincia continuará invirtiendo en equipamiento, formación y tecnología, bajo la premisa de que "la seguridad garantiza tranquilidad para las familias y orden para el desarrollo".

Este movimiento en la fuerza se produce en un contexto donde el Gobierno provincial busca mostrar mayor dinamismo en la prevención del delito y una respuesta más ágil ante el avance de delitos complejos en el territorio correntino.