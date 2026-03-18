Aracre cargó contra las billeteras virtuales por las tasas “usurarias” por mora

El economista Antonio Aracre cuestionó a las billeteras virtuales por las tasas “usurarias” por mora que cobran a sus deudores.

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“Tasas por mora usurarias”

“Las billeteras virtuales devenidas en bancos pero sin historia ni expertise (ni hablar de las tiendas de electrodomésticos) cobran entre 200 y 500% de TEA a los deudores morosos”, sostuvo en una publicación de la red social “X”.

“De esa manera le pasan los costos por igual al que debe 1-2 meses que al incobrable seguro. Les resulta más fácil implementar este dislate que hacer un análisis crediticio profesional”, criticó el consultor de empresas que respalda la gestión de Milei.

“Lo que no saben es que si siguen sin hacerlo van a quebrar. Y después que no le echen la culpa al modelo”, advirtió Aracre.

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Bancos

“La situación no es muy diferente a la de los bancos tradicionales que reciben el 30% por las licitaciones del Tesoro, le pagan lo mismo o menos a sus clientes por un plazo fijo pero le prestan a las PYMES al 60% o + por los descubiertos”, afirmó el economista.

“Estos spreads del 100% impiden la normalización del crédito comercial y no se corresponden con un país que bajó su RP de 2500 a 500 puntos básicos. Reflexionen”, finalizó Aracre.