Interpelarán al ministro Oscar Dudik en la Legislatura por el recorte del Fondo Estímulo Productivo

La Cámara de Diputados del Chaco resolvió convocar al ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, a una interpelación formal que se realizará el próximo 1° de abril a las 11 en el recinto legislativo. La citación se da en medio de la controversia por la eliminación del Fondo Estímulo Productivo (FEP) y sus efectos sobre los salarios del sector.

El pedido fue impulsado por la oposición, que busca que el funcionario brinde precisiones sobre las modificaciones introducidas en el régimen del FEP, el trámite operativo correspondiente a enero de 2026 y su vinculación con el Presupuesto provincial.

Un conflicto con fuerte impacto salarial

La interpelación se inscribe en un escenario de alta tensión tras la decisión del Ejecutivo de dejar sin efecto el Fondo Estímulo Productivo, un adicional vigente desde 2015 que representaba una parte significativa del ingreso de los trabajadores del área.

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Desde el sector afectado denuncian que la medida implicó recortes de hasta el 95% del salario, lo que derivó en asambleas, protestas y advertencias de posibles acciones judiciales. El Ministerio de Producción cuenta con cientos de empleados alcanzados por el esquema.

En contraposición, el Gobierno provincial sostiene que el sistema anterior presentaba irregularidades en el uso de fondos públicos y que su eliminación responde a la necesidad de ordenar el esquema salarial y adecuarlo a la normativa vigente.

Cruce político en la Legislatura

Durante la sesión en la que se definió la convocatoria, desde el oficialismo aseguraron que el Gobierno está dispuesto a dar explicaciones. “Hemos aceptado y creemos que es conveniente que los funcionarios vengan a dar las explicaciones correspondientes a la Legislatura”, sostuvo el diputado Iván Gyoker, quien además remarcó que las decisiones adoptadas responden a criterios de gestión, más allá de las diferencias políticas.

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La interpelación será una instancia clave para exponer las distintas posiciones sobre un conflicto que no solo impacta en el Ministerio de Producción, sino que también abre el debate sobre el esquema salarial del Estado provincial.

Desde la oposición advierten que la eliminación del FEP podría ser el inicio de una revisión más amplia de adicionales y bonificaciones en la administración pública, en un contexto de restricciones fiscales.