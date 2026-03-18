Consejo de la Magistratura: designaron a Magda Ayala y Jorge Gómez como nuevos representantes del Poder Legislativo

La Legislatura del Chaco avanzó en la renovación de autoridades dentro del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento y formalizó la incorporación de los diputados Magda Ayala y Jorge Gómez como nuevos consejeros. La decisión se dio en el marco de la segunda sesión ordinaria del año y responde a la necesidad de completar la representación parlamentaria en el organismo.

La votación se resolvió voto a voto, reflejando el equilibrio político de la Cámara: Ayala obtuvo 31 votos, Gómez 30 y se registró una abstención. El oficialismo impulsó la candidatura de Gómez, mientras que la oposición promovió a Ayala.

Cómo queda la integración del organismo

Con estas designaciones, ambos legisladores se sumarán a los actuales representantes del Poder Legislativo dentro del Consejo, completando así la estructura parlamentaria en un ámbito clave del sistema institucional chaqueño.

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El Consejo de la Magistratura cumple un rol central en la selección y propuesta de jueces, fiscales, defensores y asesores, lo que lo convierte en una pieza determinante en la conformación del Poder Judicial.

Además, también actúa como Jurado de Enjuiciamiento, con la facultad de analizar denuncias y eventualmente sancionar a magistrados y funcionarios judiciales por mal desempeño.

Una sesión con impacto institucional

La designación de los nuevos consejeros se dio en una jornada legislativa con múltiples definiciones. Entre ellas, se destacó la aprobación de una nueva ley de honorarios profesionales para abogados y procuradores, que reemplaza el cálculo basado en el Salario Mínimo Vital y Móvil por la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), con el objetivo de actualizar y transparentar el sistema.

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También se sancionó la creación del Observatorio Legislativo Malvinas, orientado a fortalecer el conocimiento y el reclamo soberano, y se introdujeron cambios en la normativa de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos, ampliando los centros habilitados y estableciendo que el costo sea asumido por cada funcionario.

Otros nombramientos clave

Durante la misma sesión, la Cámara también definió su representación en el Consejo Económico y Social (CONES), un espacio de articulación entre el Estado y distintos sectores.

El oficialismo ratificó a dos de sus miembros e incorporó uno nuevo, mientras que la oposición logró sumar representantes propios, en una integración que busca reflejar la diversidad política del Poder Legislativo.