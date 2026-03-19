Luis Caputo anticipa más inversiones: “Es un boom que no se imagina nadie”

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo del programa económico y aseguró que la Argentina atraviesa un “momento de oportunidad histórica” en materia de inversiones, financiamiento y desinflación, durante una exposición en El Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Luis Caputo: “La suba de la inflación nos preocupa pero también nos ocupa”

En ese marco, el funcionario destacó el impacto del llamado “Argentina Week”, un evento que reunió a empresarios e inversores locales e internacionales, y que, según afirmó, generó un “momentum tremendo” para el país. “Nos fue espectacular. Tuvimos reuniones con las principales compañías y muchos terminaron confirmando que van a invertir más en Argentina”, aseguró.

Caputo mencionó encuentros con firmas como Chevron, Dow Chemical y Uber, y remarcó el potencial de Vaca Muerta, donde anticipó un fuerte crecimiento de la producción. “Es un boom que no se imagina nadie”, sostuvo.

En relación al financiamiento, el ministro descartó una vuelta inmediata a los mercados internacionales de deuda y afirmó que el Gobierno prioriza alternativas más baratas. “No es un tema ideológico, es un tema de costo. Tenemos opciones más convenientes que el mercado todavía no conoce”, explicó, al tiempo que aseguró que ya están cubiertos unos US$ 9.000 millones en vencimientos de capital.

Reconoció un retroceso en materia inflacionaria

Sobre la inflación, Caputo reconoció que hubo un “retroceso” en los últimos meses, pero insistió en que el proceso de desinflación sigue vigente. Según detalló, el fenómeno responde no solo a la emisión monetaria sino también a la demanda de dinero. “No podemos forzar a la gente a tener pesos. La demanda depende de la confianza”, afirmó.

En ese sentido, atribuyó la reciente aceleración inflacionaria a factores puntuales, como la suba de la carne y tarifas, además de un “ataque especulativo” que afectó la demanda de pesos. No obstante, se mostró optimista: “Deberíamos empezar a ver nuevamente un proceso de desinflación en los próximos meses”.

Caputo también se refirió al riesgo país y sostuvo que, más allá de las fluctuaciones de corto plazo, su tendencia dependerá de los fundamentos económicos. “Si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano va a bajar”, aseguró, aunque admitió que en Argentina todavía influyen factores políticos y de confianza.

En otro tramo de su exposición, el ministro defendió el enfoque del Gobierno respecto al rol del Estado y el sector privado. “Nosotros no elegimos ganadores. Creamos condiciones para que el sector privado invierta”, explicó, al tiempo que destacó que el principal beneficiario del modelo “es la gente”.

Finalmente, el titular del Palacio de Hacienda planteó que el actual proceso económico es diferente a experiencias anteriores por el orden macroeconómico alcanzado “por decisión política” y no como consecuencia de una crisis. “Es la primera vez que pasa en la historia argentina”, afirmó.

Además, subrayó el respaldo político al rumbo económico, tanto en las elecciones como en el acompañamiento de gobernadores. “No hay vuelta atrás. Argentina está en una autopista y el camino es este”, concluyó.

FN