Aplicaciones de viajes: anunciaron inversión de Uber por US$500 millones

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, anunció que UBER invertirá US$500 millones para desarrollar su operación en la Argentina.

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Inversión de UBER

“Importante: Uber invertirá 500 millones de dólares en Argentina Mantuve una excelente reunión junto a José Luis Daza”, confirmó el funcionario en la red social "X".

Además participaron del encuentro Dara Khosrowshahi, CEO de Uber; Eli Frías, Gerente General de la empresa para Argentina; y Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.

“En el marco de sus 10 años en el país, la compañía nos anunció una inversión de US$ 500 millones para los próximos 3 años para expandir su operación, relanzar Uber Eats y seguir consolidando a la Argentina como mercado prioritario”, concluyó el jefe del Palacio de Hacienda.

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UBER

Según la comunicación oficial de la compañía, la inversión se orientará a expandir el negocio de movilidad, relanzar Uber Eats y avanzar en una estrategia de plataforma integrada, que combine transporte y delivery dentro de un mismo ecosistema tecnológico.

La compañía subrayó que la Argentina es hoy “uno de los mercados de mayor crecimiento para Uber a nivel global”.

“Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento”, aseguró Khosrowshahi. Además precisó que el objetivo de UBER es consolidar una visión que articule movilidad y entregas en una sola plataforma.