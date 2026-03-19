El economista, Pedro Gaite, analizó para Canal E que el aumento del desempleo y la caída del consumo vuelven a encender señales de alerta sobre la economía argentina.

“Un panorama complicado el de la economía real”, resumió Pedro Gaite al analizar las cifras recientes del mercado laboral. Además, sostuvo que los datos oficiales confirman una tendencia que ya se venía observando en el mercado de trabajo: “Los datos de empleo vinieron a confirmar un poco lo que ya se venía viendo sobre todo con los datos de destrucción de empleo en el sector privado”.

Panorama delicado para los indicadores laborales

En ese sentido, detalló el deterioro de varios indicadores laborales: “Confirmaron que sube el desempleo, que crece la informalidad y que aumenta también la subocupación”. Asimismo, destacó el impacto desigual en distintos sectores sociales: “Es especialmente alta en jóvenes y en mujeres que también es un dato para tener en cuenta”.

Gaite también precisó la magnitud de la pérdida de puestos laborales en los últimos años. “En estos últimos dos años se destruyeron 270.000 puestos de trabajo, 200.000 en el sector privado y unos 70.000 en el sector público”, planteó.

A qué está ligado el aumento del desempleo

A su vez, vinculó el deterioro del empleo con un proceso de transformación estructural de la economía: “Este aumento del desempleo no está ligado sólo al estancamiento de la actividad que estamos viviendo sobre todo a lo largo del año 2025, sino que creo que se explica más por la reconfiguración productiva que está teniendo la Argentina”.

Según detalló el entrevistado, los sectores que más crecen no son grandes generadores de empleo. “Los sectores dinámicos que podríamos decir son la minería, el agro, el sector energético, el sector del petróleo, podríamos meter ahí la intermediación financiera, pero todos esos sectores generan poco empleo”, expresó.

En contrapartida, los sectores más afectados concentran gran parte del empleo: “Los sectores que están cayendo más fuertemente te explican más del 45% del empleo privado registrado”.