INDEC publica hoy como terminó la economía argentina el 2025 y ya hay previsiones para 2026

El Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) difunde este viernes 20 de marzo el dato del Producto Bruto Interno (PBI) del cuarto trimestre de 2025 y el balance anual de la actividad económica. El dato cobra notoriedad en un contexto de baja producción industrial y desaceleración del mercado de trabajo.

El último dato, sobre el tercer trimestre, arrojó una suba del 3,3% interanual y 0,3% mensual, lo que marcó una moderada recuperación luego de la caída registrada entre abril y junio. Con el total de los tres trimestres, el PBI acumula un crecimiento del 5,2%.

La actividad económica creció 4,4% en 2025, según el INDEC

En la misma línea de datos oficiales, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en diciembre de 2025 un aumento de 3,5% interanual y una suba de 4,4% en el promedio anual respecto de 2024, mientras que en la medición desestacionalizada el indicador avanzó 1,8% frente a noviembre y mostró una variación positiva de 0,3% en la serie tendencia-ciclo.

Estos datos reflejan que la economía mostró una mejora respecto al año anterior, aunque el resultado final dependerá del informe oficial que publicará el INDEC con el cierre del cuarto trimestre y el total anual.

Pero a esta altura del año, las miradas también se enfocan a lo que viene y son varios los organismos internacionales que ya tienen sus proyecciones para la actividad en la Argentina. Por caso, las estimaciones del Banco Mundial, el FMI y la OCDE anticipan una expansión moderada pero sostenida, mientras el mercado espera confirmar con los datos oficiales si la economía cerró el año con recuperación.

Banco Mundial: crecimiento moderado y condicionado por la demanda interna

Las proyecciones del Banco Mundial indicaron que la economía argentina crecerá alrededor de 4% en 2026 y mantendría ese nivel en 2027, en un escenario en el que la actividad regional avanzaría a un ritmo más moderado.

El Banco Mundial elevó su estimación de crecimiento global para 2026

Según el organismo, América Latina y el Caribe habría crecido 2,2% en 2025 y se espera que la expansión llegue al 2,3% en 2026 y al 2,6% en 2027, en un contexto de incertidumbre comercial, demanda interna débil en algunos países y condiciones financieras que todavía limitan la actividad.

En el caso de Argentina, el informe señaló que el crecimiento se moderará en 2026 por el impacto de la incertidumbre política registrada hacia fines de 2025, lo que podría afectar la demanda interna, aunque se prevé que la economía mantenga una expansión cercana al 4%.

El Banco Mundial también advirtió que el desempeño regional estará condicionado por el nivel de tasas de interés, la evolución del comercio internacional y la recuperación de la inversión privada, factores que influirán en el ritmo de crecimiento de los próximos años.

FMI: Argentina entre las economías que más crecerían dentro del G20

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que Argentina será una de las economías con mayor expansión dentro del G20 en 2026, con un crecimiento estimado del 4% del PBI, por encima del promedio global.

El FMI destacó la resiliencia argentina ante el shock externo y elogió la compra de reservas del BCRA

De acuerdo con el informe “Panorama Económico Mundial”, el crecimiento mundial se ubicaría en torno al 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027, con mayor impulso de las economías emergentes, que concentrarán gran parte de la expansión.

El organismo también anticipó que la economía argentina mantendría un crecimiento cercano al 4% en 2027, superando el promedio global y el desempeño previsto para varios países de América Latina.

En el ranking de expansión entre las principales economías del mundo, el FMI ubica a Argentina entre los países con mayor crecimiento esperado para 2026, detrás de economías como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, Arabia Saudita, China y Turquía.

OCDE: inversión, energía y minería como motores de la economía

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también proyectó un crecimiento para Argentina y estima que el PBI aumentará 4,2% en 2025, 3,0% en 2026 y 3,9% en 2027, impulsado principalmente por la inversión y el desarrollo de sectores vinculados a la energía y la minería.

El organismo señaló que el crecimiento estará favorecido por el régimen de incentivos a grandes proyectos, la reducción de cargas administrativas y la baja de impuestos a algunas exportaciones, lo que podría mejorar el desempeño del sector externo.

Sin embargo, advirtió que el consumo podría perder dinamismo por el menor crecimiento de los salarios reales y por las tasas de interés elevadas, mientras que la inflación seguiría descendiendo gradualmente en los próximos años.

Por último, la OCDE también señaló que persisten vulnerabilidades macroeconómicas, vinculadas al nivel de reservas, la volatilidad cambiaria y la necesidad de reformas estructurales, aunque sostiene que si se mantiene el proceso de cambios económicos el crecimiento podría ser mayor al previsto.

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