El Banco Mundial elevó su estimación de crecimiento global para 2026

El Banco Mundial elevó su previsión de crecimiento para este año y afirmó que la economía global ha demostrado ser sorprendentemente resistente a los shocks, incluso frente a una escalada “histórica” de las tensiones comerciales.

El producto interno bruto real ahora se proyecta con un aumento del 2,6% en 2026, frente al 2,3% previsto en junio, señaló la entidad con sede en Washington en un informe publicado el martes. La economía de Estados Unidos recibió un impulso considerable, con un crecimiento estimado del 2,2% este año, en comparación con el 1,6% calculado anteriormente.

Las nuevas proyecciones globales para 2026 marcan una desaceleración moderada frente a un crecimiento más fuerte en 2025 de lo que el organismo había anticipado. Un repunte del comercio, impulsado por empresas y hogares que se apresuraron a adquirir bienes ante los aranceles del presidente de EE.UU., Donald Trump, junto con un impacto menor de los elevados gravámenes a las importaciones y un aumento del gasto en inteligencia, ayudaron a sostener el crecimiento mundial hasta un estimado del 2,7% el año pasado, según el informe del Banco Mundial.

“El crecimiento global se está moviendo dentro de un rango acotado. Hay resiliencia, pero el crecimiento no se está acelerando”, dijo Ayhan Kose, economista jefe adjunto del organismo, al señalar que el crecimiento real del PIB se ha mantenido entre 2,6% y 2,8% desde 2023, frente a un promedio de 3,2% en la década previa a la pandemia.

El organismo sigue al Fondo Monetario Internacional al revisar al alza sus estimaciones para 2025. El FMI aumentó sus propias proyecciones para el año pasado en octubre, aunque advirtió sobre tensiones por delante. Está previsto que publique nuevas previsiones el lunes.

En su informe, el Banco Mundial afirmó que la resiliencia de la economía global ha sido “notable”, pero advirtió que los riesgos siguen inclinados a la baja. “Existe un riesgo significativo de que las tensiones comerciales vuelvan a intensificarse, especialmente porque aranceles más altos podrían redirigir exportaciones hacia terceros países, lo que llevaría a productores locales de esos países a buscar protección frente a una mayor competencia de importaciones”, señaló la entidad.

