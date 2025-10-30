El Banco Mundial enciende las alarmas de sequía para el campo en Argentina

El Banco Mundial proyecta que los precios de las materias primas caerán un 7% tanto en 2025 como en 2026, acumulando cuatro años consecutivos de declive y alcanzando en el próximo calendario el nivel más bajo de los últimos seis años. Además advierte por un evento La Niña en la campaña agrícola argentina.

El informe “Perspectivas de los mercados de materias primas” sostiene que la baja en los precios está vinculada con el “débil crecimiento económico mundial, el creciente superávit en la oferta de petróleo y la persistente incertidumbre en las políticas”.

En cuanto a los alimentos, tras una caída estimada del 6% en 2025, se proyecta que el índice de precios de los alimentos se mantenga en general estable en 2026 y 2027, con precios anuales para los tres componentes —cereales, aceites y harinas, y otros alimentos— que permanecerían dentro de un rango del 1% al 2% respecto de los niveles del año anterior.

Proyectan que se sembrará menos soja a pesar de la baja de retenciones

Con respecto al precio de la soja, cuyo complejo es el mayor generador de dólares para la economía argentina, el BM proyecta que el consumo mundial alcanzará un nuevo máximo en 2025/26 y stocks ajustados a fin de año, con aumentos de precios de 1% en 2026 y 2% en 2027.

En 2024, el complejo soja generó 19.624 millones de dólares en exportaciones para la Argentina, representando casi el 25% del total.

Se prevé que el consumo de aceite de soja aumente en 3 millones de toneladas (4%) en 2025-26, superando el crecimiento esperado de la oferta, de 1,8 millón de toneladas. Este déficit impulsaría los precios ligeramente al alza en 2026. Sin embargo, se prevé que los precios caigan moderadamente en 2027", añade el reporte.

Con respecto a la harina de soja, el principal producto de exportación argentino, el BM estima que los precios bajarán 4% en 2026, impulsados por el aumento en la producción de aceite de soja, que incrementa la oferta de harina como coproducto.

Riesgos alcistas y bajistas los precios para los alimentos

"Los riesgos para las perspectivas de precios de los alimentos están en general equilibrados", afirma el BM. Los principales riesgos alcistas incluyen una reducción de las tensiones comerciales principalmente entre Estados Unidos y China (especialmente en el caso de la soja), fenómenos climáticos extremos y mayores costos de fertilizantes.

Por otro lado, los bajistas incluyen una demanda de biocombustibles más débil de lo previsto y una desaceleración económica mundial más pronunciada de lo esperado.

“Las condiciones meteorológicas indican una probable ocurrencia de un evento de La Niña a fines de 2025 o comienzos de 2026. Si La Niña resulta más fuerte y prolongada de lo previsto, podría traer un clima más cálido y seco de lo normal a las principales regiones agrícolas —incluidas Argentina, el sur de Brasil y la costa del Golfo de EE.UU.—".

Este evento climático "podría afectar la producción de maíz, trigo y soja, empujando los precios por encima de las proyecciones actuales”, afirma la entidad. De producirse en ese período, en Argentina podría afectar el normal desarrollo tanto del maíz como la soja.

LM