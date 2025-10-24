Inflación en alimentos y bebidas: aumentó 1% y registró subas por tercera semana consecutiva en octubre

Los valores de los alimentos y bebidas registraron una suba de 1% en la cuarta semana de octubre de este 2025, Así lo detalló en su último informe la consultora LCG.

El estudio, realizado cada miércoles mediante web scraping sobre 8.000 productos en cinco supermercados, muestra que tras la desaceleración inflacionaria del 0,4% en la primera semana, la inflación en alimentos y bebidas rebotó, aumentando por tercera semana consecutiva.

Una familia necesitó $1.176.852 para no ser pobre en septiembre

Por su parte, la inflación promedio de las últimas 4 semanas continuó acelerándose y se ubicó en 2,9% mensual. La medición de punta a punta alcanzó el 3% en el último mes, según indicó en su informe LCG.

Productos lácteos y huevos lideran el alza

Entre los productos que subieron se registran tres rubros que superaron el promedio del 1%: Productos Lácteos Y Huevos con un incremento semanal del 3,7%, seguido por Bebidas e Infusiones Para Consumir En El Hogar con un 3,2% y Frutas con 1,4%.

Azúcar, Miel, Dulces Y Cacao registraron una caída del 2,3%, seguidos del rubro Verduras que también se contrajo 2,1% y luego Aceites con una baja en su inflación del 0,5%.

Cuánto necesita por mes una familia tipo argentina para no ser pobre

Uno de los detalles que se resalta en el informe de LCG es que luego de tres semanas de leves aumentos en Lácteos y Huevos, este rubro explica el 40% de la inflación mensual, mientras que panificados explica el otro 25%.

Contrastes en la evolución de precios: los datos de otra consultora

Por su parte, la consultora Eco Go publicó los datos de su medición respecto de la tercera semana de octubre, en la que registró un aumento del 0,5% en ese lapso, marcando una desaceleración de 0,2% respecto a lo analizado la semana previa.

Con este dato la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 2,8% en octubre. Incorporando los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar (3,4%), el indicador se ubica en 2,9%. ​

La canasta de jubilados ya triplica holgadamente la jubilación mínima con el bono

Desde la consultora que dirige Marina Dal Poggetto señalaron que “la inflación de octubre se ubicaría en 2,5% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

Para finalizar, en el informe de Eco Go se destaca que “la baja respecto a la semana pasada responde principalmente a una variación en los precios de los alimentos menor a la esperada, en un contexto donde el pass-through se mantiene limitado a pesar de la volatilidad del tipo de cambio y la incertidumbre que plantean las elecciones”.

GZ

LT