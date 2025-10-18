En septiembre, los salarios de científicos volvieron a perder contra la inflación

Una vez más se ratificó la tendencia en el deterioro de los sueldos de los investigadores científicos. En estos días el Indec publicó su último Índice de Precios al Consumidor, que llegó al 2,1% en septiembre. Y, de este modo, acumuló 5 meses en tendencia creciente. En ese contexto, los sueldos de los profesionales dedicados a la investigación científica en la Argentina volvieron a perder poder adquisitivo y ya registran pérdidas de hasta 121 puntos base respecto de noviembre de 2023.

El grupo especializado en este seguimiento EPC-CIICTI comparó la evolución de la inflación en relación a la variación salarial de los 3 grupos en los que se categoriza a los investigadores del país: las remuneraciones de investigadores de carrera, personal de apoyo y becarios del CONICET cayeron en septiembre al tener solamente un incremento nominal del 1,2%.

En concreto, bajo el actual gobierno, los sueldos declinaron todos los meses con la excepción de mayo de 2024, hasta alcanzar un nivel que se encuentra 36,3% por debajo de noviembre de 2023 si se los mide en términos reales.