El Gobierno aprobó un nuevo préstamo del Banco Mundial por u$s 300 millones para la transición energética

El Gobierno nacional aprobó la contratación de un préstamo por hasta u$s 300 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo del Banco Mundial, para financiar el proyecto de transición hacia sectores de electricidad y gas sostenibles, según se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 900/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, y constituye un financiamiento adicional a un programa que se encuentra en ejecución desde 2023.

Los nuevos pronósticos de cuánto va a crecer la economía argentina en 2026

De acuerdo con la norma, los fondos serán desembolsados en dólares estadounidenses, con una madurez de 35 años, que incluye un período de gracia de seis años. La tasa de interés será variable, basada en el indicador SOFR (Secured Overnight Financing Rate) más un margen adicional.

El financiamiento complementa el préstamo original de USD 300 millones aprobado en 2023, mediante el Decreto 718, duplicando así el respaldo financiero total del programa de transición energética.

Qué proyectos financiará el crédito para energía y gas

Según los considerandos del decreto, la Argentina solicitó el financiamiento adicional al Banco Mundial con el objetivo de expandir las actividades del proyecto, que incluye:

* El diseño de un marco tarifario orientado a incentivar nuevas inversiones en generación térmica que funcione como respaldo de las energías renovables.

* El fortalecimiento institucional del sector energético, tanto en electricidad como en gas.

* El acompañamiento técnico y regulatorio para una transición energética sostenible y de largo plazo.

Santa Fe consiguió financiamiento internacional por U$S 800 millones para obras estratégicas

Quiénes ejecutarán el programa de transición energética

El Ministerio de Economía fue designado como organismo ejecutor del proyecto, a través de la Secretaría de Energía, con la participación de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético.

En tanto, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad actuará como subejecutor de una parte del programa, mientras que la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales estará a cargo de la coordinación administrativa y fiduciaria, brindando asistencia en la ejecución de esos aspectos.

El decreto autoriza al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a suscribir el contrato de préstamo y la documentación complementaria, ad referéndum de la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

Además, se establece que podrán acordarse modificaciones al contrato, siempre que no impliquen cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos ni generen un incremento en el monto total del financiamiento.

LR/ff