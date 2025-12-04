Santa Fe consiguió financiamiento internacional por U$S 800 millones para obras estratégicas

El Gobierno de Santa Fe concretó este jueves la colocación del bono SF34, por un monto de U$S 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,10 %. se informó oficialmente.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que la operación volvió a posicionar a la Provincia “entre los distritos con mayor credibilidad del país”.

"Día histórico"

“Es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la Provincia. Es una señal de confianza en el presente y en el futuro de la Provincia”, subrayó el funcionario que encabezó la misión santafesina en Nueva York, donde se cerró la operación.



“Los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas, y un detalle no menor: Santa Fe es, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los dos únicos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda, un antecedente clave para obtener financiamiento competitivo”, precisó.



Además hubo un dato que Olivares enfatizó: se recibieron ofertas por USD 1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 inversores minoristas. “Ese monto de oferta global incluyó una oferta local por USD 350 millones realizada por mas de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de la Argentina, lo cual es una fuerte señal de apuesta de inversores nuestro país a invertir en el crédito de la Provincia de Santa Fe”, detalló.

El funcionario consideró que “es también una buena noticia para el país, porque es una señal de la confianza en la Argentina para su inserción en los mercados internacionales”.

Obra pública

“Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de Santa Fe”, señaló el gobernador Maximiliano Pullaro.

“Entre los destinos prioritarios de la inversión figuran los grandes gasoductos que ampliarán la matriz energética y reducirán costos logísticos para la industria; obras destinadas a optimizar la infraestructura vial, con foco en la modernización y el mantenimiento de rutas claves para la circulación de bienes; y proyectos vinculados a la seguridad pública, como nuevas Estaciones Policiales, adquisición de móviles, equipamiento y mejoras en el sistema penitenciario”, indica un comunicado oficial.



“Además, se financiarán obras de infraestructura social en distintos puntos del territorio, orientadas a mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo urbano y comunitario. El financiamiento internacional permitirá acelerar estas intervenciones y dotar de mayor previsibilidad al plan plurianual de obra pública”, completa el documento.