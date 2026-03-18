La desocupación trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, según el INDEC

En el cuarto trimestre de 2025, la tasa de empleo (TE), que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 45,0%, mientras que la tasa de desocupación (TD), es decir, personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente se ubicó en 7,5%, de acuerdo con lo informado por el INDEC.

En la comparación internual, las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos. Por otra parte, "la tasa de desocupación registró una suba de 1,1 punto porcentual (p.p.) respecto al mismo trimestre del año anterior (es decir, de 6,4% a 7,5%), lo que indica una diferencia estadísticamente significativa", señala el reporte del INDEC.

La tasa de desocupación para el grupo de mujeres de 14 a 29 años presenta una variación de 3,0 p.p., mientras que para el grupo de varones del mismo grupo etario es de 3,7 p.p. Para los grupos de edades centrales (de 30 a 64 años), tanto de mujeres como de varones, las tasas se mantuvieron estables.

Por otra parte, la tasa de informalidad presentó niveles similares al mismo trimestre del año anterior.

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