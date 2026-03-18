En un contexto financiero dinámico, las criptomonedas operan con oscilaciones este miércoles en Argentina. Los inversores locales siguen de cerca los precios en dólares y su conversión al peso.

A cuanto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: US$ 73.766 Precio en pesos: $ 104.548.551

Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada, lanzada en 2009. Funciona sobre una red blockchain que permite transacciones seguras de punto a punto sin intermediarios, siendo considerada por muchos como el "oro digital" del siglo XXI.

A cuanto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: US$ 2.330 Precio en pesos: $ 3.302.309

Ethereum es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Su criptomoneda nativa, Ether (ETH), se utiliza para pagar transacciones y servicios dentro de su red, la cual destaca por el uso de contratos inteligentes.

A cuanto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: US$ 592 Precio en pesos: $ 839.041

Binance Coin (BNB) es el activo digital que impulsa el ecosistema de Binance, el exchange más grande del mundo. Se utiliza para pagar comisiones en la plataforma, participar en ventas de tokens y realizar pagos rápidos en su red propia.