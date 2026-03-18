En un contexto financiero dinámico, las criptomonedas operan con oscilaciones este miércoles en Argentina. Los inversores locales siguen de cerca los precios en dólares y su conversión al peso.
A cuanto cotiza Bitcoin hoy
Precio en dólares: US$ 73.766
Precio en pesos: $ 104.548.551
Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada, lanzada en 2009. Funciona sobre una red blockchain que permite transacciones seguras de punto a punto sin intermediarios, siendo considerada por muchos como el "oro digital" del siglo XXI.
A cuanto cotiza Ethereum hoy
Precio en dólares: US$ 2.330
Precio en pesos: $ 3.302.309
Ethereum es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Su criptomoneda nativa, Ether (ETH), se utiliza para pagar transacciones y servicios dentro de su red, la cual destaca por el uso de contratos inteligentes.
A cuanto cotiza Binance Coin hoy
Precio en dólares: US$ 592
Precio en pesos: $ 839.041
Binance Coin (BNB) es el activo digital que impulsa el ecosistema de Binance, el exchange más grande del mundo. Se utiliza para pagar comisiones en la plataforma, participar en ventas de tokens y realizar pagos rápidos en su red propia.