La frontera entre el análisis de datos y el juego de azar volvió a judicializarse en la Argentina. La Justicia porteña dictó una orden sin precedentes al disponer el bloqueo total en el territorio argentino de Polymarket, la plataforma de "mercados de predicción" más grande del mundo.

La medida, que impacta de lleno en el ecosistema de las apuestas digitales y las criptomonedas, surge tras detectarse que el sitio funcionaba como un sistema de apuestas online no autorizado.

La resolución fue dictada por el Juzgado PCyF 31, a cargo de la Dra. Susana Parada, haciendo lugar a una investigación impulsada por el fiscal Juan Rozas, titular de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad (FEJA).

Una apuesta multimillonaria sobre la captura de Maduro expuso el negocio geopolítico en el mundo cripto

El origen del caso se remonta a una denuncia de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), presidida por Jesús Acevedo, que alertó sobre la operatoria irregular de la plataforma en la jurisdicción.

Falta de controles y riesgo para menores

El corazón del fallo radica en la naturaleza de la operatoria de Polymarket. Si bien la plataforma se promociona como una herramienta de "pronóstico o análisis colectivo", la investigación técnica del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) determinó que se trata de un sistema de apuestas encubierto.

Entre las irregularidades más graves detectadas por la fiscalía se destacan:

- Ausencia de verificación: La plataforma no exigía validación de identidad ni de edad, permitiendo el acceso de niños, niñas y adolescentes.

- Opacidad financiera: Permitía operaciones con criptomonedas y tarjetas de crédito sin los controles regulatorios exigidos para el sector.

- Habilitación inexistente: La Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) corroboró que la firma no cuenta con permisos en ninguna jurisdicción del país, lo que le otorga un carácter de ilegalidad a escala federal.

A esta ofensiva regulatoria se sumó la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA), que presentó una denuncia independiente aportando pruebas sobre la falta de controles de identidad en el flujo de dinero.

El alcance del bloqueo

La jueza Parada no se limitó al bloqueo de la URL. La resolución instruye al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que los proveedores de internet (ISPs) impidan el acceso al sitio. Además, el fallo alcanza a los gigantes tecnológicos: Google y Apple deberán eliminar y restringir el acceso a la app de Polymarket en sus sistemas operativos Android e iOS.

La medida es retroactiva y también afecta a los usuarios que ya se encuentran registrados dentro de la Argentina, quienes verán cercenada la posibilidad de operar.

Apuestas por la inflación argentina

El jueves 12 de marzo, antes de conocerse oficialmente el número de inflación por parte del INDEC, el consenso generalizado de las consultoras privadas estimaba una desaceleración en la franja del 2,6% al 2,8%.

Apenas 20 minutos antes de que el INDEC liberara el informe que dio 2,9%, las proyecciones financieras que apostaban a una inflación en el rango del 2,8% al 3% volaron y el uso de información privilegiada quedó expuesto en plataformas internacionales de predicción como Polymarket.

En el contrato específico que medía la inflación argentina de febrero, el volumen de operaciones trepó de forma frenética hasta rozar los US$ 91.000 antes del anuncio oficial. Para algunos operadores con el celular encendido, la apuesta ya era un negocio sobre seguro.

LM