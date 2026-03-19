Más desempleo y más informalidad: advierten que la tasa ya estaría en dos dígitos

El desempleo en Argentina podría ubicarse en niveles de dos dígitos si se consideran los márgenes de error de la medición oficial, con estimaciones que lo sitúan entre el 11% y el 12% en algunas jurisdicciones. A esto se suma que cada punto de la tasa representa unas 130.000 personas más sin trabajo, mientras que otras 260.000 no son contabilizadas como desocupadas pese a tener problemas laborales. El escenario se completa con un aumento de la informalidad y un deterioro general del mercado de trabajo.

“En muchas jurisdicciones ya pasó los dos dígitos”, afirmó el economista Jorge Paz en diálogo con Punto a Punto Radio. Y agregó: “Ya estamos hablando de niveles que comenzaron a observarse en los años noventa”.

En ese sentido, precisó el impacto concreto de la suba del indicador: “Un punto de la tasa de desempleo en la Argentina son 130.000 personas más desocupadas”. Y advirtió: “No estás computando 260.000 personas más, que es muy probable que hayan quedado desocupadas”.

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El especialista explicó además qué mide el indicador. “Los desempleados son personas que buscan trabajo y que no encuentran. Esa es la definición técnica de desempleo”, señaló. Sin embargo, remarcó que la situación es más compleja que lo que reflejan los datos.

“También creció la informalidad laboral. El desempleo podría haber crecido más si uno mira con más detalle qué personas tienen problemas de empleo”, sostuvo. En ese contexto, describió un fenómeno creciente: “Todos somos Uber cuando nos quedamos sin trabajo o cuando no genera ingresos suficientes”.

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Paz advirtió que el problema está vinculado a la falta de empleo genuino. “No hay creación de fuentes de trabajo y muy por el contrario, hay destrucción de fuentes”, afirmó. Y agregó: “Hay un serio problema en la economía argentina que es una caída enorme de la capacidad productiva”.

Finalmente, señaló el impacto social del contexto económico. “Es brutal el aumento de la morosidad, la gente no tiene plata”, indicó. Y concluyó: “No hay generación de empleo de calidad y no hay activación económica”.