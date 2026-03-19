Tini ya está en Córdoba: nueva canción, mega escenario y últimos detalles de sus shows

La cantante pop más importante de la actualidad ya está en tierras cordobesas. Se informó que la artista llegó a la capital provincial para prepararse y ultimar detalles de sus dos shows en el Kempes. En el meio de su gira, presentó nuevo material y se conoció el mega escenario que se está montando a contraleroj.

Mientras ultima detalles para las nuevas presentaciones de Futttura, Tini anunció el lanzamiento de su nueva canción con un impactante video que reunió a Susana Giménez, Cacho Deicas, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Ulises Bueno. La publicación generó repercusión inmediata y promete consolidar la expectativa sobre su gira.

“Dos Amantes! Córdoba, la cantamos para mi cumple”, escribió Tini en la descripción de su posteo junto a emojis de corazones blancos, caritas emocionadas y naves espaciales. En menos de una hora, la publicación superó los 200 mil likes y recibió comentarios como: “Te fuiste mundial” y “Reina de Argentina”.

Además, la artista dejó entrever que ya se encuentra en la ciudad cordobesa. Hace tres horas, compartió una historia en su cuenta de Instagram desde el Estadio Mario Alberto Kempes con el mensaje: “MAÑANA CÓRDOBA!!!!!”, generando aún más expectativa entre sus fanáticos.

Escenario histórico

Otro de los puntos destacados es la magnitud de la puesta en escena. Para estos shows se montará el escenario más grande en la historia del Kempes, con una estructura de origen inglés que se encuentra actualmente en el país. El despliegue técnico incluirá visuales de gran escala y una estructura pensada para acompañar una experiencia inmersiva, en línea con el concepto del tour.

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Los recitales forman parte de una gira que recorre la trayectoria de la cantante, desde sus inicios en Violetta hasta su presente como figura del pop latino. El setlist incluirá sus principales éxitos como "Fresa", "La loto", "22", "La triple T", junto con material más reciente "Angel", "Buenos Aires", "Tinta 90", "Down", en un formato que busca generar una conexión directa con el público.