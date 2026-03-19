Oliva, la nueva apuesta gastronómica que busca conquistar Córdoba desde lo clásico

Grupo Once 11 amplía su presencia en la escena gastronómica cordobesa con la apertura de Oliva, un nuevo espacio que busca revalorizar la cocina tradicional desde una mirada contemporánea. A tan solo días de su inauguración, la propuesta liderada por Lisandro Pacheco, Gonzalo Carelli, Miguel Scerbo y Marcelo Almendros ya comienza a delinear su identidad en un mercado marcado por la retracción del consumo.

“Oliva es un comedor de cocina tradicional”, define Pacheco, en un intento por despegarse del concepto clásico de bodegón. La idea, explica, es ofrecer una experiencia más amplia que combine platos típicos con influencias internacionales y una dinámica de menú que se adapte a las estaciones.

La carta incluye desde clásicos como tortilla de papa, milanesa napolitana y ñoquis, hasta opciones más elaboradas como paella, cazuelas de mariscos y productos premium como jamón tipo ibérico. La propuesta está a cargo del chef ejecutivo Santiago Maestre y se estructura en dos servicios —almuerzo y cena— con un menú ejecutivo al mediodía. El ticket promedio ronda los $20.000 y el salón tiene capacidad para 70 cubiertos.

Estrategia en tiempos de caída del consumo

La apertura de Oliva no es ajena al contexto económico actual. Desde el Grupo Once 11 reconocen una “caída generalizada del consumo” que afecta de lleno al sector gastronómico. En ese marco, la estrategia apunta a priorizar volumen por sobre rentabilidad inmediata.

“Hoy estamos trabajando con márgenes muy bajos e incluso a pérdida en algunos casos”, admite Pacheco. El objetivo es claro: atraer público con una propuesta de calidad a precios accesibles para construir una base de clientes fieles a largo plazo.

La lógica responde a una visión de mediano plazo: consolidar la marca ahora para capitalizar esa relación cuando el escenario económico mejore.

En un escenario económico complejo, abrir un nuevo restaurante implica asumir riesgos. Sin embargo, desde el Grupo Once 11 aseguran que la decisión responde a una oportunidad detectada en la zona y a una estrategia de crecimiento sostenido.

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La expectativa es que Oliva logre posicionarse como un referente de cocina tradicional con un giro contemporáneo, respaldado por una política de precios competitivos y una experiencia gastronómica accesible. En tiempos de ajuste, la apuesta es clara: volumen, cercanía con el cliente y construcción de marca.

Un ecosistema gastronómico en expansión

Oliva se integra a un entramado más amplio de negocios de Grupo Once 11, que combina gastronomía, experiencias y entretenimiento. Entre sus espacios se destacan Once11, con catas de vino y cenas temáticas; Adobados, enfocado en eventos after office y música en vivo; y Piso 12, orientado a la escena electrónica y fiestas.

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La diversificación es uno de los pilares del grupo, que apuesta a captar distintos públicos con propuestas que van desde la cocina de autor hasta eventos musicales. En ese esquema, Oliva ocupa el lugar de la cocina cotidiana, con identidad local y vocación masiva.