Un hotel de Córdoba impulsa un “bosque urbano”: cada reserva se transforma en un árbol

Un proyecto que busca vincular la experiencia turística con el cuidado ambiental comenzó a tomar forma en el centro de Córdoba. El Azur Hotel & Spa selló una alianza con la organización Forestando para impulsar la creación de un “bosque en la ciudad”, una iniciativa que apunta a reforestar con especies autóctonas y promover un modelo de turismo más sustentable.

"Reservas con propósito"

El puntapié inicial será la plantación de 50 árboles en el Parque Sarmiento, en el marco de una acción simbólica que marca el inicio de este acuerdo. La propuesta, sin embargo, va más allá de una intervención puntual: busca sostenerse en el tiempo a partir de la participación directa de quienes se alojan en el hotel.

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El eje del proyecto es un sistema que vincula cada reserva con la plantación de un árbol. Las habitaciones serán renombradas con especies nativas de la flora cordobesa y organizadas dentro del hotel como un mapa simbólico de la provincia. De esta manera, cada huésped que se hospeda contribuye a la plantación de un ejemplar de esa misma especie en distintos puntos del territorio provincial.

La iniciativa apunta a transformar la estadía en una experiencia con impacto ambiental concreto. El objetivo es que cada visitante deje una “huella viva”, asociando su paso por el hotel con un proceso de reforestación que continúa creciendo con el tiempo.

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El proyecto busca articular turismo, comunidad y ambiente, en un contexto donde las prácticas sostenibles ganan protagonismo dentro de la industria. En esa línea, el hotel ya cuenta con la certificación Hoteles más Verdes, que reconoce estándares de gestión ambiental dentro del sector.

Ubicado en el casco histórico de la ciudad, Azur Hotel & Spa es un establecimiento boutique con 16 habitaciones, que combina propuestas de bienestar, gastronomía de cercanía y experiencias sensoriales. Su spa subterráneo, inspirado en la arquitectura jesuítica, es uno de sus principales diferenciales.