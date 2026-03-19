Caserio, a cargo del armado de Kicillof en Córdoba: "Axel es una persona preparada, sumamente sana"

El exsenador nacional Carlos Caserio afirmó que “si el peronismo de las provincias quiere tener un presidente yendo por afuera, lo único que vamos a seguir haciendo es que ganen los antiperonistas”.

“Hacíamos mucho que veníamos hablando con Axel, teníamos una relación histórica”, contó el dirigente a cargo del armado de Axel Kicillof en Córdoba.

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“El país se hunde”

Respecto a la compleja situación social y económica que atraviesa la Argentina, el dirigente describió un panorama crítico sobre el rumbo del país. Sobre este punto, Caserio manifestó que "el país se hunde” y que “la gente está cada vez peor”.

“La industria nacional que fue la base del desarrollo de esta Argentina que venimos teniendo el gusto de vivir, más allá de estos malos momentos, está desapareciendo porque esta es una política para volver a la Argentina aquella de los terratenientes, de vender únicamente las riquezas naturales y no poder producir nada", advirtió el dirigente.

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“Una persona sumamente sana”

En cuanto a la figura del gobernador bonaerense como posible conductor del espacio peronista, el exministro provincial fundamentó su apoyo destacando la trayectoria del mandatario.

Al ser consultado sobre el liderazgo de Kicillof, afirmó que "Axel junta todas las condiciones” y que “ha logrado experiencia política por sus dos gobernaciones”.

“Ha empezado a realizar sus batallas. Todos en la política tenemos batallas, reacomodamientos. Eso da mucha experiencia y además me parece una persona preparada, sumamente sana, es sencillo", aseveró en declaraciones a Radio 10.

Además subrayó la importancia estratégica de integrar el peronismo de las provincias con el de Buenos Aires.

"La provincia de Buenos Aires tiene que ser una base para desde ahí consolidar el peronismo nacional. Porque este gobierno ha dividido mucho. Compra mucho, presiona mucho. Los gobernadores, los intendentes están muy presionados. El país está llegando a un límite insostenible", sostuvo Caserio .

El referente justicialista analizó la tendencia de algunos distritos al aislamiento político y advirtió sobre las consecuencias de encerrarse en gestiones puramente locales.

"Empezás aggiornarte un poco para ganar y después terminás alambrando y encerrado en esa dinámica y al final vos quedás encerrado y sin darte cuenta que lo nacional siempre es mucho más importante que lo provincial. Si nación no crece, a las provincias les va como les va", reflexionó.

Por último el exsenador concluyó con un fuerte llamado a la unidad orgánica del movimiento para evitar la fragmentación del voto en futuras contiendas electorales.

PJ locales

Caserio opinó que "si el peronismo de las provincias quiere tener un presidente yendo por afuera, lo único que vamos a seguir es haciendo que ganen los antiperonistas”.

“Tenemos que unirlos y tenemos que debatir y una propuesta que nos contemple a todos", finalizó.