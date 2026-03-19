Transporte urbano de Córdoba: SiBus y SolBus arrancan desde abril en los corredores 5 y 7

Las empresas SiBus y SolBus se harán cargo por el plazo de un año desde el 1 de abril de los corredores 5 y 7, respectivamente, del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba tras la crisis que se desató por la salida del grupo FAM.

La firma de los acuerdos entre la Municipalidad de Córdoba y ambas compañías fue confirmada en un comunicado por el municipio capitalino.

Entre críticas y ausencias, la oposición le allanó al PJ la sanción de la Orgánica y la “ley de loteos”

Corredores 5 y 7

Además señaló que "SiBus incorporará 22 unidades cero kilómetro (más otras 33 modelos 2023 y 2022) para el corredor 5; mientras que SolBus iniciará con 62 coches nuevos (más 20 usados: 2025 y 2023)".

De este modo "el parque móvil estará integrado por vehículos de antigüedad no mayor a cinco años".

El secretario de Gobierno municipal Rodrigo Fernández expresó que se está "finalizando la reestructuración del sistema de transporte de la ciudad incorporando unidades 0km, consolidando empresas responsables, sosteniendo los puestos laborales y mejorando el sistema para los vecinos y vecinas".

Con una frase de Jesús, libertario cordobés defendió a Milei: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen"

Cómo queda el transporte urbano

El nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros quedará desde abril conformado por: Coniferal en los corredores 1, 4 y 6; SiBus en los corredores 3, 5 y 8; SolBus en el corredor 7; y Tamsau en las líneas de trolebuses A, B y C.

"Seguimos trabajando para garantizar la prestación del corredor 2 y de las líneas 600 y 601, incorporando empresas que aseguren eficiencia, responsabilidad y mejoras en la calidad del servicio", precisó la Municipalidad

"Mientras se mantenga la contingencia, Tamsau continuará a cargo de estos recorridos", concluyó el documento.