El exsecretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, defendió la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó a los medios de comunicación al asegurar que "los temas que verdaderamente importan son silenciados porque justamente allí están los aciertos del gobierno de Milei".

"Yo sé que los medios y los analistas de cotillón están hoy muy preocupados por ver quién se sube al avión presidencial, pero quiero decirles que eso (sea la versión que elijan) no cambia demasiado el rumbo de un país", sostuvo el dirigente libertario al referirse a la cobertura del escándalo por el viaje a Nueva York de la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el avión presidencial.

"Los temas que verdaderamente importan son silenciados porque justamente allí están los aciertos del gobierno de Milei", agregó también el exfuncionario cordobés de la gestión de Juan Schiaretti.

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Defensa de la gestión de Milei

En una extensa publicación en la red social "X", Mogetta destacó "la transformación histórica del sector energético argentino (2024-2025)" que "hizo que pasemos del déficit al superávit récord".

"En solo dos años, Argentina pasó de ser un importador neto de energía a convertirse en potencia exportadora gracias al boom de Vaca Muerta, las reformas del gobierno de Milei y el crecimiento de las renovables", remarcó.

Así el exsecretario de Transporte nacional enumeró:

• "Producción de petróleo: récord histórico en 2025. Cerró diciembre con más de 860.000 barriles diarios (+13-15% interanual). Vaca Muerta aportó el 68% del total nacional.



• Gas natural: fuerte expansión, con el gas asociado duplicándose en varias zonas.



• Balanza comercial: exportaciones de energía alcanzaron USD 11.086 millones (+12,8%), importaciones cayeron 18% y se logró el superávit energético más alto de la historia: USD 7.815 millones. ¡El sector representó casi el 70% del superávit comercial total del país! Proyectos clave como Argentina LNG (YPF + Eni + socios) y el oleoducto Vaca Muerta Sur preparan exportaciones masivas de GNL a partir de 2027.

Energía renovables

• Generación renovable (eólica + solar): +16,5% en 2025.



• Participación en la matriz eléctrica: subió del 16% al 19%. • Capacidad instalada: superó los 7.100 MW. La solar creció casi 30% y la eólica sigue liderando. Aunque persisten cuellos de botella en transmisión, el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER) y contratos corporativos impulsan el sector".

"Todo esto no fue viento de cola ni fruto del azar, fue clave el rol de las políticas que implementó este gobierno: El RIGI (prorrogado hasta 2027) y la desregulación atrajeron inversiones millonarias en hidrocarburos, GNL y renovables. El foco pasó de subsidios a exportaciones y seguridad energética", señaló Mogetta.

"En 2024 se sentaron las bases con los primeros superávits leves. En 2025 se consolidó el cambio estructural. Argentina ya no depende del exterior: genera dólares, empleo y proyecciones de exportaciones energéticas de USD 30.000-50.000 millones hacia 2030", concluyó.

Además aseguró que "el sector energético dejó de ser un problema y se convirtió en uno de los principales motores del crecimiento".

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Frase bíblica para defender a Milei

"Algunos prefieren (porque les conviene) seguir discutiendo si iba sentada en ventanilla o pasillo, mientras tanto Milei sube a la Argentina al tren que no se sube hace más de un siglo", dijo en tono elogioso al primer mandatario.

Y cerró su defensa y cuestionamiento a la prensa con una frase de Jesucristo en la cruz: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen".