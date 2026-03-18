Unicameral: el PJ y la oposición escalan el choque por la Orgánica de Llaryora y la “ley de loteos”

La bancada de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) se encamina a aprobar en la sesión de este miércoles dos proyectos clave del gobierno de Martín Llaryora, en medio del rechazo opositor que anticipa un debate atravesado por críticas políticas y cuestionamientos de fondo. Con mayoría propia, el PJ ya activó su defensa y buscará sancionar tanto la denominada “ley de loteos” como la ratificación de la nueva estructura orgánica del Ejecutivo.

El oficialismo avanzó ayer en comisión con los despachos de mayoría que habilitan el tratamiento en el recinto. Se trata, por un lado, de la validación legislativa de los decretos que rediseñaron la "Orgánica" del Ejecutivo llaryorista —con cambios en ministerios y agencias— y, por otro, de un proyecto que declara de utilidad pública inmuebles para un programa de acceso a la tierra.

La reconfiguración del Gabinete se puso en marcha en diciembre con la llegada de Miguel Siciliano al nuevo Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional. A partir de allí, se sucedieron enroques en la Unicameral, la eliminación de dos ministerios (Ambiente y Desarrollo Humano) reconvertidos en secretarías con rango ministerial, y la incorporación de intendentes peronistas en áreas clave, como Marcos Torres en Desarrollo Social, y en las segundas líneas de Gobierno y de Seguridad.

La reingeniería que ideó LLaryora dejó un esquema de 12 ministerios y cinco agencias, en una estrategia que combinó reorganización administrativa, equilibrio interno y proyección política hacia 2027. En su momento, el Gobierno habló de un recorte del 30% de agencias bajo un criterio de “austeridad” y optimización de la gestión. La oposición, sin embargo, rechaza esa lectura y sostiene que “no hubo achique real” del Estado.

En ese marco, la ratificación de la Orgánica se convirtió en uno de los principales focos de choque político. Desde el Frente Cívico, Walter Nostrala adelantó el rechazo: “No la vamos a acompañar. Venimos diciendo que no hubo ningún ajuste por parte del gobernador y está visto. Dice que achica ministerios, pero los convierte en secretarías con rango de ministros. Es lo mismo”. Y agregó: “No hay ninguna señal de austeridad en un contexto donde los docentes están de paro”.

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En su embestida, la deloredista Alejandra Ferrero (UCR) cuestionó duro el proyecto del Ejecutivo ante "la reducción ficticia de ministerios". En esa línea, resaltó: “Es una legitimación retroactiva de todo lo ejecutado por el Gobierno que no vamos a avalar. Nos piden una ratificación tardía de una reorganización ya implementada sin control”. Además, la opositora advirtió que la iniciativa “carece de transparencia presupuestaria” y “avala superpoderes”, al no detallar ni cargos eliminados ni el ahorro real.

Desde el oficialismo, en tanto, relativizan las críticas y anticipan una defensa cerrada. “Vamos a defender el cambio de Orgánica y todo lo que el Gobierno necesite para llevar adelante su plan”, señalaron desde el PJ, confiados en que la mayoría propia garantizará la aprobación, sumado a algunos votos opositores.

"Ley de loteos"

El otro eje de tensión pasará por la iniciativa que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la realización de un programa de loteos sociales, además de facultar al Ejecutivo a realizar obras de infraestructura en terrenos municipales o comunales, con autorización local.

La oposición juecista cuestionó el tratamiento exprés del proyecto. “Lo trataron y lo despacharon en el momento. Ni siquiera pudimos ver el texto”, abrió fuego Nostrala, quien calificó de “vergonzosa” la “prepotencia” del oficialismo por avanzar “abusando de su mayoría” en comisión. La queja del Frente Cívico aflorará en el hemiciclo legisativo.

Por su parte, el PRO presentó despacho de minoría al plantear fuertes objeciones. Oscar Agost Carreño advirtió que la iniciativa “expone a la Provincia al riesgo de enfrentar juicios millonarios por errores jurídicos graves y evitables”. Si bien respaldó el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda, remarcó que “no alcanza con buenas intenciones” y alertó sobre la “falta de planificación en servicios”, que podría derivar en nuevos asentamientos precarios en el Gran Córdoba.

“Las soluciones reales requieren responsabilidad, planificación y seguridad jurídica. No se puede legislar a las apuradas con fines electorales”, planteó el amarillo, en sintonía con otras voces opositoras que advierten "un uso político" de la entrega de lotes de cara al calendario electoral 2027.

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Desde el oficialismo, el legislador Matías Chamorro salió al cruce de las críticas y defendió el proyecto impulsado por el poder que habita el Centro Cívico: “Los municipios conservan el poder de policía y de planificación urbana. Todo será en articulación con los gobiernos locales”. Además, aseguró que “se respetan los controles vigentes” y vinculó la iniciativa con la demanda territorial: “Estamos atendiendo un pedido urgente de intendentes ante el retiro del gobierno nacional”.

De igual modo, el titular de la comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales valoró el proyecto como una herramienta para abordar “problemas centrales y urgentes” como el acceso a la tierra, la vivienda y los servicios básicos. “Va a dinamizar el empleo y las economías locales”, completó.

Con posiciones endurecidas y sin margen para sorpresas en la votación, el recinto se prepara para una sesión de alto voltaje político, donde el oficialismo hará valer su número y el halconismo opositor disparará munición pesada contra el gobierno de LLaryora.