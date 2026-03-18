La Provincia atribuyó el paro por 48 horas a "una ideologización extrema" de la UEPC Capital

El ministro de Comunicación Daniel Pastore consideró que el paro de 48 horas que cumplen desde este miércoles los docentes de la UEPC era "evitable".

“Esta negociación se viene dando en un contexto de extrema dificultad, donde tenemos una Argentina que está atravesando una crisis profunda que se ve manifestada en el retroceso de la recaudación. 8 meses consecutivos de caída de la recaudación nacional y consecuentemente caída de recaudación en las provincias y en los municipios”, explicó en declaraciones al programa "6 en Punto" de "Punto a Punto Radio (90.7)".

“Lo que nosotros decimos es que era un paro evitable. Esto genera muchas dificultades en las familias cordobesas. Nosotros en nuestras escuelas también garantizamos alimentación, todo eso entra en una situación de crisis con un paro y realmente creíamos que dada esta voluntad del gobierno de seguir trabajando y buscar una mejora en la oferta, se podría haber evitado”, evaluó en diálogo con Julio Kloppenburg.



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“Ideologización extrema”

Además apuntó directamente contra la conducción de la UEPC Capital por dificultar los acuerdos debido a posturas políticas que, según el gobierno, se alejan de lo estrictamente salarial.

“Creemos que lo que impulsa esta medida viene de la mano fundamentalmente de la UEPC Capital, donde hay en la conducción del gremio una ideologización extrema que nos impide discutir sobre cuestiones concretas, materiales que lleven a resolver esta cuestión y a tener normalidad en la prestación del servicio de educación”, aseveró.

En cuanto a los detalles técnicos de la negociación, el Gobierno busca una alternativa que brinde previsibilidad a los docentes sin comprometer la sostenibilidad de las arcas públicas en un contexto de recesión.

Pastore subrayó la importancia de mantener el poder adquisitivo frente a la inflación: “Garantizar IPC es algo que nos parece que debe ser valorado. Si lo que se pone sobre la mesa de discusión son cuestiones ideológicas, alcanzar acuerdos es mucho más difícil que si se ponen sobre la mesa cuestiones prácticas que tienen que ver con una oferta salarial que mejore la condición salarial de los docentes, pero que sea cumplible para el Esado”.



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Cómo sigue

Por último se confirmó que los equipos técnicos ya trabajan para presentar una nueva oferta la próxima semana, una vez que se reanude el diálogo formal tras el cese de las medidas de fuerza.

“El viernes reabriremos la mesa de diálogo. Trabajaremos seguramente durante todo el fin de semana largo y la semana que viene esperamos poder poner sobre la mesa una tercer propuesta que resuelva esta cuestión de la mejor manera posible en el contexto en el que nos movemos en esta Argentina”, cerró el funcionario.