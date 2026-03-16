UEPC adelantó que rechazará la segunda oferta salarial: "Vamos a ejecutar la medida de fuerza"

El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, adelantó que la asamblea departamental rechazará la segunda propuesta salarial de la administración del gobernador Martín Llaryora por lo que se decretaría un nuevo paro docente.

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Rechazo de la oferta salarial

“La verdad que la propuesta para nada se condice con los planteos que resolvió la última asamblea. Sigue siendo insuficiente”, sostuvo el gremialista.

“Está claro que atar el IPC acumulativo a partir de la segunda etapa a la recaudación no ha sido para nada aceptado en ninguna de las asambleas, este es un condicionante”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Y además necesitamos recuperar poder adquisitivo del salario, que es lo que están manifestando los docentes en cada una de las escuelas en toda la provincia”, aclaró Cristalli.

“Más allá del contexto que lo entienden, lo padecen, pero la realidad es que necesitamos tener recuperación para nosotros y para los jubilados”, insistió.

"No puede estar atado a la recaudación"

Y luego completó: “Tiene que haber una variación en lo que significa no solamente acompañar con el IPC, que vuelvo a decir, no puede estar atado a la recaudación, tenemos que tener la garantía de que vamos a tener el IPC acumulativo".

Cristalli pidió "dar señales, atento a lo que ha venido de recursos o que va a venir de recursos para la Caja de Jubilaciones, tal cual lo dijo el propio gobernador, de que se va a avanzar en morigerar lo que significa la reforma educativa y básicamente eliminar el diferimiento que es uno de los puntos que más preocupa y que más perjudica a todos los jubilados o a la gran mayoría que son los que cobran los aumentos a 60 días".

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Rechazo a la oferta salarial

“Hoy va a haber una no aceptación, va a haber una exigencia al gobierno de la provincia de Córdoba de que nos haga una propuesta que contenga estos puntos para poder avanzar en una resolución de un conflicto, que de no avanzar en una propuesta nueva se va a incrementar cada vez más”, afirmó Cristalli.

“Ni bien asumió el gobierno nacional hizo una devaluación del 120%. En el 2024 nosotros perdimos entre el 10 y el 13%. Hicimos el esfuerzo, nos pidieron que hiciéramos el esfuerzo. Lo hicimos el año pasado”, recordó. “En la recuperación que tuvimos con la paritaria recuperamos 6 puntos. Nos quedaron 5. Es momento de avanzar en la recuperación de lo que nos queda y una de las maneras es, obviamente, poner más plata que hoy necesitan los docentes para poder llevar adelante las tareas que sostiene la escuela todos los días en toda la provincia”, argumentó el sindicalista.

“Nosotros habíamos supeditado una medida de fuerza que se suspendió a si aparecía una propuesta mejorada. La propuesta fue mejorada, pero evidentemente no satisface las expectativas que tenemos como organización”, estimó Cristalli.

“Los docentes en cada una de las escuelas lo han ratificado de esta manera, por lo tanto vamos a ejecutar la medida de fuerza y vamos a plantear un nuevo plan. Un nuevo plan de acción, atento a que necesitamos una propuesta superadora en los próximos días para poder evaluarla”, finalizó.