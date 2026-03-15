Belgrano-Talleres: muchos huevos, poco fútbol

Goles, ¿dónde están? Se jugó una nueva edición del superclásico cordobés y fue demasiado marco para tan poco juego. El temor a no perder volvió a ser el vencedor. Ojo, el juego fue entretenido, los futbolistas de ambos equipos pusieron lo que un cotejo de estas características requiere; pero el brillo estuvo muy lejos. ¿Y los goles? Quedaron para otra ocasión.

Celeste, mucho celeste. Fiesta, fiestón en Alberdi. Fuegos aritficiales, canticos, humo celeste. Mucho marco para tan poco cuadro. Belgrano y Talleres animaron un nuevo superclásico cordobés en el Gigante y terminó 0-0, donde no es que no hubo goles, escasearon las situaciones de gol. Desde el 2018 no hay un ganador, ¡qué lo tiró! Tantos empates.

El juego de estos tiempos modernos es así. Nos quedamos con lo que pasa en las afueras, lo que hacen los fanáticos; pero el juego deja mucho que desear. Un partido de irregular para abajo, donde lejos estuvo de aprobar. ¡Tano miedo le van a tener a perder! Parece que sí. Por eso, lo más imporante es lo que pasa afuera. Y decidieron, tanto Ricardo Zielinski como Carlos Tevez, evitar los comentarios negativos.

En los primeros 20 minutos la pelota no circuló: muchos cortes, faltas, impresiones, guapezas, pelotazos, pocos pases consecutivos; la pelota en el aire; los jugadores se la pasaron protestando, haciendo gestos más que jugando.

El talento del 'Chino' Zelarayán y el 'Mudo' Vázquez estuvo al servicio del contexto del juego. Intentaron, pero no pudieron. Se dedicaron a correr. Fue un partido de jugadas cortas.

Las jugadas más peligrosas las tuvo el abiazul, a los 36' Thiago Cardozo tuvo un atajadón a Maidana, y después en el complemento 'Gio' Baroni y 'Santi' Fernández estuvieron muy cerca. En Belgrano, hubo intenciones, pero poca claridad, como el remate desde afuera de Zelarayán que pasó cerca del ángulo.

Otro empate. Belgrano y Talleres volvieron a empatar y dejar en deuda las emociones en el terreno de juego.