Air Europa catalogada como la peor aerolínea europea en el ranking de AirAdvisor

Viajar en avión sigue siendo, para muchos, el modo más rápido y emocionante de descubrir nuevos destinos. Sin embargo, el trayecto puede transformarse en una fuente de estrés cuando surgen retrasos, cancelaciones o servicios por debajo de las expectativas.

La experiencia a bordo y la fiabilidad de las compañías aéreas se han vuelto factores decisivos para los pasajeros, que buscan cada vez más información antes de reservar su billete.

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Paralelamente, en la industria aerocomercial existe una plataforma especializada en derechos del pasajero aéreo: AirAdvisor. Esta plataforma realiza el análisis de millones de vuelos y opiniones de pasajeros y ofrece una radiografía realista de las debilidades del sector, señalando el camino hacia una mejora integral de la oferta y la gestión de incidencias.

Opiniones recogidas en 2023/204

Atento a lo publicado por Infobae, AirAdvisor —tras analizar millones de vuelos y opiniones de clientes—, determinó en su último ranking cuáles son las peores aerolíneas europeas de 2026. El estudio se apoya en más de 7,6 millones de vuelos y más de 830.000 opiniones de pasajeros recogidas entre 2023 y 2024.

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A estos datos se suman las políticas de viaje, la comodidad a bordo, la atención a familias y mascotas, la reputación profesional y el precio real por kilómetro recorrido, entre otros criterios.

En total, nueve indicadores clave permiten ofrecer una radiografía precisa del rendimiento de las principales compañías. Según AirAdvisor, la peor aerolínea europea es Air Europa, con una puntuación de 5,33 sobre 10.

Aunque la compañía española destaca en seguridad y tiene una fiabilidad aceptable en cuanto a cancelaciones y retrasos, sufre en casi todos los demás apartados. La ausencia de reconocimientos profesionales, la relación calidad-precio poco competitiva y las críticas sobre sus salas VIP y atención al cliente le otorgan este dudoso honor.

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Valoración de los usuarios

Si bien Air Europa no es la última en todas las categorías, su rendimiento es sistemáticamente inferior a la media, especialmente en aspectos como la experiencia para familias o la valoración de los usuarios. Ofrece wifi de pago y algún aperitivo, pero la percepción general es de un servicio mejorable.

El análisis de AirAdvisor revela cinco tendencias clave que marcan las preferencias y exigencias de los pasajeros a la hora de elegir aerolínea. En primer lugar, la fiabilidad destaca como el factor más problemático: las compañías peor valoradas son, precisamente, aquellas que acumulan más retrasos y cancelaciones, algo que los usuarios castigan sin miramientos.

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Por otro lado, las tarifas bajas suelen tener un precio oculto, ya que implican renunciar a comodidad y a una atención al cliente de calidad. La reputación online ha adquirido un peso determinante: una mala experiencia se traduce de inmediato en valoraciones negativas y pérdida de confianza.

El informe también señala que las aerolíneas tradicionales no quedan exentas de críticas, especialmente por sus precios elevados y servicios irregulares. Finalmente, la seguridad ha dejado de ser un elemento diferenciador, dado el alto estándar europeo; ahora, los pasajeros priorizan la experiencia a bordo y la gestión eficaz de incidencias.