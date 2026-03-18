Cirugía robótica en Córdoba: el Hospital Privado aplica tecnología de alta precisión para acelerar la recuperación

El Hospital Privado Universitario de Córdoba avanza en la incorporación de cirugía robótica aplicada a procedimientos de cirugía general, una tecnología que permite mayor precisión en las intervenciones y una recuperación más rápida para los pacientes. La institución realiza más de 350 cirugías mayores por mes, combinando técnicas laparoscópicas, robóticas y abordajes mínimamente invasivos.

La cirugía robótica se posiciona como una evolución de la cirugía mínimamente invasiva. A través de una consola, el cirujano controla instrumentos de alta precisión con visión en 3D y alta definición, lo que permite realizar movimientos más delicados que en la cirugía tradicional.

Desde el centro de salud destacan que el sistema no actúa de forma autónoma, sino que cada acción está guiada por el profesional.

En la práctica, este tipo de abordaje se traduce en menor impacto sobre los tejidos, menos dolor postoperatorio y estadías hospitalarias más cortas. La tendencia se enmarca en el avance de la cirugía mínimamente invasiva, que en los últimos años se consolidó como estándar en múltiples especialidades.

Cirugía general: qué patologías se tratan

El servicio de cirugía general del hospital combina técnicas laparoscópicas, robóticas y procedimientos tradicionales para abordar patologías de baja, mediana y alta complejidad. Las intervenciones van desde cirugías ambulatorias hasta procedimientos avanzados, incluyendo trasplantes.

La aplicación de estas tecnologías alcanza a distintas áreas, como las cirugías del aparato digestivo —hígado, páncreas, estómago y colon—, el tratamiento de hernias, la cirugía bariátrica y las urgencias abdominales. En todos los casos, el objetivo es reducir la agresión quirúrgica sin resignar eficacia clínica.

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Además, el equipo trabaja con el protocolo ERAS, un esquema que busca acelerar la recuperación postoperatoria a partir de prácticas estandarizadas antes, durante y después de la cirugía.

Tecnología, calidad y estándares internacionales

La apuesta por la cirugía robótica se inscribe en una estrategia de modernización más amplia, que combina equipamiento, formación profesional y protocolos de calidad. El equipo médico está integrado por especialistas formados en el país y en centros internacionales.

El hospital cuenta con acreditación de la Joint Commission International, una de las principales entidades globales en evaluación de calidad en salud, lo que certifica estándares en seguridad del paciente y procesos asistenciales.