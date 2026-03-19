Guía para salir de tapas en Córdoba como si estuvieras en Madrid

En una visita a España, quién no ha salido de tapas en Madrid, Bilbao, Donostia, Logroño o Barcelona. Ahora, el mes que viene, podrá repetir la salida pero acá, en la Córdoba de la Nueva Andalucía.

Organizado por la Consejería de Turismo de la Embajada de España, del 3 al 12 de abril se celebrará la quinta edición de Tapeando. Durante 10 días, más de 50 restaurantes de seis ciudades argentinas —Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Zona Norte, Mar del Plata, Mendoza y Rosario— ofrecerán tapas especialmente creadas para el evento.

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En Córdoba, los establecimientos que participarán son: Bros Comedor (27 de Abril 568, 2º piso); La Tapería (Belgrano 647, Güemes); Standard 69 (Achaval Rodríguez 244, Galería Barrio), y WinesLavid (Caseros 370).

La propuesta invita a salir a tapear, recorrer los espacios participantes y probar pequeñas preparaciones que recuperan la tradición española. En esta edición, muchas de las tapas estarán inspiradas en la Comunidad de Madrid, sus productos, recetas y su cultura gastronómica.

Más de 150 tapas

En total, habrá más de 150 tapas —acompañadas de cerveza, vermut, copa de vino o gaseosa— que reinterpretarán clásicos del tapeo o presentarán versiones contemporáneas.

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Tapeando busca acercar España al público argentino a través de su cultura gastronómica e invitar a descubrir el país desde sus sabores. En España, tapear es mucho más que comer: es una forma de encuentro, una costumbre cotidiana que combina gastronomía y disfrute compartido.

La edición 2026 suma, además, una escala en la región. Por primera vez, el festival tendrá una edición hermana en Uruguay. Tapeando Uruguay se realizará del 17 al 26 de abril en Montevideo, organizado por la Consejería de Turismo de América del Sur de la Embajada de España en Uruguay.

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Concurso de la Tapa

Durante el festival se realizará una nueva edición del Concurso de la Tapa. El público podrá votar online su propuesta favorita entre todos los restaurantes participantes de Argentina y Uruguay. El restaurante ganador recibirá dos pasajes a España y, entre quienes participen en la votación, se sorteará el mismo premio.

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Tapeando cuenta con el apoyo de Comunidad de Madrid, Alimentos de España, Buquebus, Buquebus Gourmet, La Fuerza Vermouth, Bigbox, Uber, Txapela + Sidra Juliá & Echarren, Heredero Gin, Bodega Álamos, Jamón Joselito importado por Sylos, Torres Selecta importado por Conyntra y aceite de oliva Zuelo.

Toda la información sobre el festival, los restaurantes participantes y las tapas disponibles en cada ciudad estará disponible en el instagram Tapeando.ok