Cuatro hipermercados de Libertad pasan a manos de La Anónima en Córdoba

La Anónima y Grupo Libertad anunciaron un acuerdo para la compra de doce hipermercados, un centro de distribución y más de 1.600 empleados, incluidos los cuatro locales ubicados en Córdoba: Rodríguez del Busto, General Paz, Paseo Rivera y Avenida Sabattini. La operación permitirá a La Anónima reforzar su presencia en el centro y norte del país, consolidando su plan de expansión en el interior argentino y asegurando la continuidad operativa de los establecimientos. El traspaso se realizará de manera gradual durante los próximos meses para garantizar que los clientes no sufran interrupciones en la atención.

Federico Braun, presidente de La Anónima, destacó la relevancia estratégica del acuerdo: “Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades”.

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Por su parte, Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Libertad, afirmó: “Estamos muy orgullosos de este acuerdo con La Anónima; sabemos que nuestras tiendas quedan en las mejores manos y que se generarán nuevas oportunidades para colaboradores, proveedores y clientes”.

El convenio incluye sucursales en Tucumán, Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero, sumando un total de 171 locales de La Anónima en 91 ciudades tras la integración de los nuevos hipermercados. Grupo Libertad se concentrará en su negocio inmobiliario, administrando 14 Centros Comerciales Paseo Libertad en nueve provincias, mientras La Anónima consolida su red comercial en el interior del país y asegura la estabilidad laboral de los empleados transferidos.

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El acuerdo marca un paso clave para la expansión territorial de La Anónima, que ahora refuerza su presencia en ciudades clave de Argentina, mientras Grupo Libertad consolida su rol en el negocio de real estate y centros comerciales. Ambas compañías coincidieron en que la operación refleja “una visión compartida de desarrollo del comercio en Argentina, fortaleciendo las economías regionales, impulsando inversiones y generando oportunidades de crecimiento para colaboradores, proveedores y comunidades locales”.