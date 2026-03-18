PedidosYa consolida su crecimiento en Córdoba con más de 20 localidades activas

La compañía de tecnología en delivery y quick-commerce PedidosYa, comunicó que continúa creciendo fuerte en Córdoba con una propuesta que incluye no sólo restaurantes, PedidosYa Markets y supermercados, sino también farmacias, kioscos, tiendas de bebidas y de mascotas, entre otras.

Pese a un contexto desafiante, la compañía registró el año pasado un incremento de más del 15% en sus pedidos en las más de 20 localidades en las tiene presencia en la provincia. Este crecimiento está sustentado en la conveniente propuesta de valor de la plataforma, que acerca a los cordobeses a decenas de miles de comercios que hoy en día operan en la app. A su vez, el ecosistema se completa con más de 7.000 repartidores que prestaron servicios a través de PedidosYa en el último año en la provincia y cientos de miles de usuarios.

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Por su fuerte apuesta por Córdoba, provincia donde opera hace más de una década, la empresa realizó una convención en la que reunió a algunos de sus principales socios estratégicos en Alto Botánico. Bajo el concepto “Campus PEYA”, invitó a los asistentes a conocer desde adentro cómo funciona la aplicación y la propuesta de valor de PedidosYa: innovación, conexión, eficiencia, personalización y crecimiento compartido.

Entre las novedades tecnológicas y de producto que se presentaron en la jornada, se destaca el uso de inteligencia artificial para optimizar los menús, incluyendo imágenes, videos y descripciones mejoradas, y la posibilidad de realizar pedidos combinados de distintos locales en un mismo carrito. Asimismo, la compañía continúa expandiendo sus soluciones financieras para comercios y repartidores, como los adelantos de dinero con depósito instantáneo, créditos pre-aprobados y el próximo lanzamiento de la PeYa Wallet, que llega a potenciar al ecosistema de PedidosYa a través del desarrollo de servicios financieros.

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De hecho, desde desde 2022, cuando se lanzó PedidosYa Créditos, se otorgaron en Argentina más de 23.000 préstamos por un total superior a 50 millones de euros; cerca de 2000 créditos por más de 4 millones de euros fueron a comercios de Córdoba, lo que les permitió mejorar su infraestructura, incorporar maquinaria y ampliar su propuesta de valor.

En el encuentro, los equipos ejecutivos compartieron la visión de la compañía y su apuesta por seguir potenciando un ecosistema que en todo el país reúne a más de 45.000 comercios adheridos, 100.000 repartidores y millones de usuarios en Argentina.

En Córdoba, está presente en 20 localidades, que abarcan desde la capital provincial, Río Cuarto y Villa Carlos Paz hasta Villa María, Villa Allende, Alta Gracia, Jesus María y San Francisco, entre muchas otras, y cuenta con más de 100 empleados directos en sus cuatro Pedidos Ya Markets, supermercados 100% online de la empresa.

Un ecosistema que impulsa oportunidades

“PedidosYa es mucho más que una app de delivery: es un aliado estratégico que genera oportunidades para miles de comercios -en su mayoría pymes-, repartidores y consumidores. Los comercios que operan en la plataforma registran incrementos de hasta un 30% en las ventas”, destacó Pedro Pisacreta, director Comercial de PedidosYa. Y explicó que esto es posible gracias a la visibilidad y posicionamiento de marca que la app les brinda, sumado a una experiencia de compra rápida, conveniente y eficiente para sus usuarios, y diversas herramientas que les permiten desde autogestionar promociones para impulsar su crecimiento, hasta acceder a créditos, entre otros tantos beneficios.

Entre la oferta de más de 3000 comercios en la provincia, se destacan marcas como Grido, McDonald’s y Mostaza, además de grandes restaurantes locales como Sushi 2×1, Punto 33, Walu, Mostachys, Glup’s, Leroma, Parma Sándwiches, Blackroll, Barilatte Helados y los cuatro PedidosYa Markets, vertical que en breve sumará su quinto local en Alto Alberdi.

¿Qué es lo que más piden los cordobeses?

Si bien los restaurantes componen la gran mayoría de la oferta, otras verticales, como farmacias, supermercados y tiendas de mascotas están registrando un alto crecimiento en la app. La oferta de supermercados, que incluye locales virtuales propios (PedidosYa Markets), cadenas de renombre y autoservicios, es muy amplia y crece año a año, a tal punto que a través de PedidosYa se realizan más del 50% de las compras de supermercado online del país, lo que evidencia su impacto en la economía digital argentina.

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Otro de los actores claves de este ecosistema son los más de 7000 repartidores que prestaron servicio el último año en Córdoba, quienes se conectan un promedio de 20 horas semanales y valoran la autonomía y flexibilidad que esta oferta les brinda. Además, cuentan con programas de formación en habilidades blandas, herramientas tecnológicas y hasta la oportunidad de poder culminar sus estudios secundarios, en caso de requerirlo.

La eficiencia es el corazón de la propuesta. Para cumplir su promesa de entregar pedidos en un promedio de 24 minutos, la compañía desarrolló modelos de predicción de tiempos de preparación basados en datos históricos de cada restaurante, considerando variables como el tipo de cocina, el día y la hora, el número de platos y las condiciones de tráfico en tiempo real. Este uso inteligente de la tecnología permite optimizar rutas, asignar pedidos de forma más eficiente y garantizar que cada uno llegue en el menor tiempo posible, reforzando la premisa de la marca: el tiempo es el recurso más valioso.