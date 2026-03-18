Quiénes son las 12 víctimas del Terrorismo de Estado identificadas en La Perla

El juez federal Hugo Vaca Narvaja encabezó una conferencia de prensa en Tribunales Federales para dar a conocer los primeros desaparecidos en ser reconocidos por la Justicia a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Habrá más víctimas identificadas porque sigue el trabajo de reconocimiento de restos hallados.

Hugo Vaca Narvaja sobre las 12 víctimas de la dictadura identificadas: “Estamos haciendo aparecer a los desaparecidos”

La lista que se dio a conocer esta mañana es la siguiente:

Alberto D ´Ambra Villares. Fue secuestrado junto a su novia el 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba.

José Nicolás Brizuela. Fue secuestrado la noche del 24 de octubre de 1977 de su casa en el barrio Residencial América, en presencia de su esposa.

Raul Oscar Ceballos Cantón. "Tucho", como le decían sus compañeros de trabajo, fue secuestrado el 26 de agosto de 1976 de su domicilio Río Limay 1150, barrio Altamira.

Mario Alberto Nivoli Gauchat. Fue secuestrado la madrugada del 14 de febrero de 1977 en presencia de su familia de su casa en barrio General Paz

Alejandro Jorge Monjeau Lopez. El "Bebe", como le decían sus compañeros, fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en la vía pública en barrio Alberdi.

Ramiro Sergio Bustillo Rubio. Fue secuestrado la tarde del 18 de octubre de 1977, en la vía pública de la ciudad de Córdoba.

Mellizas de San Francisco Adriana María Carranza Gamberale y Cecilia María Carranza Gamberale. Fueron secuestradas en la madrugada del 5 de mayo de 1976, de la pensión donde vivían en barrio General Paz.

MELLIZAS CARRANZA GAMBERALE. Se encontró un diente, no se pudo determinar a cuál de las dos pertenece.

Oscar Omar Reyes De Paniconi. Fue secuestrado la tarde del 18 de octubre de 1977, en la vía pública, cuando iba en su auto a una reunión del Partido Comunista.

Eduardo Jorge Valverde Suárez. Fue funcionario durante la gobernación de Ricardo Obregón Cano. Fue secuestrado la tarde del 24 de marzo de 1976 del puesto de Guardia Militar a cargo de la Fuerza Aérea Argentina ubicado en las inmediaciones del Hospital Aeronáutico en la esquina de Jujuy y Colón.

Sergio Julio Tissera Pizzi. Fue secuestrado el 21 de abril de 1976 de su casa en barrio San Martín

Elsa Mónica O´Kelly Pardo. Fue secuestrada el 21 de abril de 1976 de su domicilio, un año después del secuestro de su único hermano, Horacio Víctor, en Rosario Vivía en barrio San Vicente