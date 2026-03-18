“El delito adolescente es el 0,1% del total”: la Defensoría presentará un informe que busca cambiar la mirada sobre los jóvenes en Córdoba

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presentará este jueves en el Centro Cultural Córdoba un informe que apunta a revisar de fondo cómo se construye socialmente la adolescencia. “La adolescencia ha sido puesta en el centro de la escena, pero en un centro tormentoso”, anticipó la defensora Amelia López.

El trabajo, elaborado junto a la Universidad Pedagógica Nacional, reúne datos, encuestas y espacios de participación juvenil, con un objetivo claro: correr el foco de los hechos aislados y poner en discusión las condiciones estructurales que atraviesan a los jóvenes.

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“Todo lo que se menciona tiene que ver con una narrativa de la adolescencia como problema. Pero eso es la punta del iceberg”, sostuvo López en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7).

En esa línea, cuestionó la centralidad que adquieren ciertos episodios en el debate público. “El delito adolescente es el 0,1% del total. Creemos que con bajar la edad de imputabilidad solucionamos algo, y no solucionamos absolutamente nada”, afirmó.

Según los datos del primer semestre del 2025 del INDEC, "el 41% de los adolescentes del Gran Córdoba es pobre. El 35% de los adolescentes del Gran Río Cuarto es pobre. Cuando uno dice eso no está diciendo solamente no está hablando de cuestiones monetarias, está hablando de acceso a oportunidades laborales, a oportunidades de estudio, a oportunidades de pensarse en el futuro", sostuvo.

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También advierte sobre un deterioro en la salud mental. “Estamos preocupados por el incremento de las tasas de tentativa de suicidio, suicidio y autolesiones”, señaló. "Entonces nosotros miramos como un problema a los adolescentes, culpabilizamos a los adolescentes, pero no podemos ver todos los problemas, vulneraciones, desprotecciones que hoy tienen en sus vidas".

“Piden ser escuchados, que se les expliquen las decisiones, que se los haga parte. No quieren un ‘no porque no’”, agregó. El informe también apunta a revisar el rol adulto. “Tenemos que preguntarnos qué es lo que no estamos haciendo”, planteó.

Y dejó una definición que atraviesa todo el trabajo: “En la adolescencia es cuando más necesitan un adulto significativo, que acompañe sin invadir y escuche sin juzgar”.